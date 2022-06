Se siete alla ricerca di cuffie da gaming a un prezzo super conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello HP Omen, super scontato su Amazon! Un vero e proprio affare, tenendo presente che si tratta di un headset perfetto per giocare anche le sessioni più lunghe grazie al design estremamente confortevole. Al momento sono disponibili al prezzo di soli 100,99€ invece di 169,99€,

Si tratta di un paio di cuffie ottime con microfono flip-to-mute e comandi volume on-ear per tenere sotto controllo ogni partita. Proprio per questo, trattandosi di un prodotto valido a un prezzo davvero imperdibile, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che le unità a disposizione terminino!

Le HP Omen Mindframe On-Ear vi consentiranno di gestire al meglio le impostazioni audio, personalizzandole in base alle vostre specifiche necessità tramite l’ Audio Lab, disponibile all’interno del software OMEN Command Center. Inoltre, grazie alla presenza del Chip Audio Virtual Surround riuscirete a percepire suoni e rumori con estrema precisione, senza perdervi nemmeno un dettaglio mentre siete in game. Comunicare con il proprio team sarà estremamente facile grazie al doppio microfono con cancellazione dei rumori ambientali, ideato per bloccare qualsiasi rumore di fondo.

Un altro punto a fare del vostro acquisto è la fantastica tecnologia FrostCap che sfrutta un dispositivo termoelettrico all’interno di ogni padiglione per raffreddare le piastre degli altoparlanti e rimuovere il calore, consentendovi di affrontare lunghe sessione di gioco nel massimo comfort anche in piena estate! Infine, l’estetica non sarà da meno: potrete personalizzare l’illuminazione RGB in pochissimi minuti, variando l’intensità e la luminosa dei LED tramite il software OMEN Command Center.

