Oltre il 40% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B su Amazon

Il 2020 è stato un’anno ricco di offerte, nonostante tutte le difficoltà che si sono venute a creare, e ci sono tutte le carte in regola che il 2021 possa offrire altrettanto, permettendo agli utenti di risparmiare cifre importanti sui loro acquisti online già dalla prima settimana. Ovviamente, il merito va a portali come Amazon che, con le loro promozioni e offerte giornaliere, hanno sempre diversi assi nella manica, i quali fanno sì che le percentuali di sconto arrivino a superare anche il 40% come in questo caso.

A raggiungere sconti di questa portata sono oggi gli spazzolini elettrici Oral-B, in particolare il modello Genius 10.000N, uno dei migliori realizzati finora dal noto brand, nonché uno dei migliori in assoluto. Proposto a soli 129,99€ invece di 249,00€, si tratta chiaramente di un’offerta validissima, indirizzata soprattutto a coloro che vogliono dotarsi di un dispositivo smart capace di garantire una pulizia profonda dei denti e avere quella sensazione di freschezza che solo prodotti di questo livello riescono ad offrire.

Maneggevole e con una batteria che dura oltre 2 settimane con una ricarica completa, l’Oral-B Genius 10.000N è uno spazzolino in grado persino di avvisarvi se state spazzolando troppo energicamente ed evitare così possibili disturbi gengivali. Questo è possibile installando l’applicazione ufficiale sul vostro dispositivo mobile la quale, oltre a riportare eventuali avvisi sulla pressione, vi guiderà passo passo per ottenere una pulizia completa, mostrandovi a schermo le zone che necessitano di un passaggio più accurato.

Le tecnologie presenti negli spazzolini elettrici Oral-B sono tante e il modello in oggetto è uno di quelli che implementa il maggior numero di funzionalità, così come un buon kit di accessori. La proposta di Amazon, infatti, include 2 testine di ricambio e una custodia da viaggio smart. Insomma, non è un caso se Oral-B è la marca più usata dai dentisti, dal momento che i loro prodotti si confermano ancora oggi leader nel mercato dell’igiene orale.

Gli spazzolini elettrici Oral-B che Amazon ha deciso di scontare non si limitano solo a questo modello, ma includono anche varianti meno costose, adatte a coloro che preferiscono avere un dispositivo più basilare ma comunque capace di garantire una pulizia dei denti ottimale, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte. Detto ciò, queste sono solo le primissime offerte che troverete sulle nostre pagine in questo nuovo anno che, speriamo, possa offrire sconti ancora più grandi rispetto a quello che si è appena concluso, motivo per cui vi invitiamo a seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!