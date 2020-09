Oltre il 40% di sconto sui microonde su Monclick

Dopo avervi segnalato lo sconto extra del 15% su una selezione di articoli da Monclick, vi comunichiamo che il noto e-commerce ha appena dato il via ad una nuova e interessante promozione, grazie alla quale potrete acquistare a prezzi molto vantaggiosi una buona varietà di forni a microonde, in sconto a prezzi eccezionali fino al prossimo 4 ottobre, con tagli di prezzo che – in alcuni casi – possono persino superare il 40%!

Sebbene il catalogo non brilli nel numero di proposte, tra le offerte Monclick ci sono alcuni dei migliori forni a microonde attualmente disponibili sul mercato, provenienti da brand di primissimo piano come Samsung e Whirpool, tra cui – a nostro avviso – spicca il Samsung HotBlast MC28M6035CK, scontato addirittura del 52% e venduto a soli 120,90€ invece di 249,90€. Parliamo di un forno da 28 litri, una capacità superiore alla media e più che sufficiente per inserire ad esempio un pollo intero. Il suo punto di forza risiede senza dubbio nella tecnologia adottata, dal momento che questo modello implementa un nuovo metodo per ridurre notevolmente i tempi di cottura, attraverso un potente flusso di aria calda che viene soffiata direttamente sui cibi, in modo da ottenere una cottura uniforme senza rischiare di avere risultati poco convincenti tipici di un forno tradizionale, che tende invece a cuocere determinate zone più delle altre.

Merito delle sue caratteristiche, il Samsung HotBlast MC28M6035CK può essere usato anche al posto di una friggitrice, dato che basta una piccola quantità d’olio per preparare le pietanze più gustose e croccanti, ma non è finita qui perché questo forno a microonde è capace di preparare anche pasta o yogurt naturale senza l’ausilio di ulteriori strumenti, grazie alla modalità dedicata. Inoltre, viene dotato di un piatto realizzato con materiali adatti per raggiungere quel tipo di risultati che di solito sono possibili solo con prodotti ben più costosi.

Un prodotto eccellente e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, ma non è l’unico ad essere in offerta, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo da scoprire tutti i modelli. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!