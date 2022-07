Se siete alla ricerca di un tablet che sia conveniente ma versatile, e che possa adattarsi a quasi ogni tipo di attività, tenendo il vostro investimento ben al di sotto dei 150 euro, allora questa è indubbiamente l’offerta che fa per voi!

Su Amazon, infatti, è disponibile al prezzo di appena 109,00€, lo splendido tablet Huawei MatePad T 10, che dai precedenti 199,90€, è ora in sconto del 45%! Un affare niente male, specie considerando che parliamo di un tablet adatto un po’ a tutto, e che può tornare utile non solo nel tempo libero, ma anche in vista del ritorno a scuola.

Equipaggiato con un ottimo display touch HD da 9,7“, Huawei MatePad T 10 è un tablet confortevole, adatto ad un uso quotidiano, e per questo certificato per una bassa emissione di luce blu, così da tenere gli occhi protetti anche con un utilizzo costante.

Ottimo tanto per gli adulti quanto per i bambini, con tanto di apposite funzioni esclusive ed un “Kids Corner” per un utilizzo sicuro, MatePad T 10 si propone con un ottimo e performante processore octa-core, capace di gestire in scioltezza diverse tipologie di compiti, per un’esperienza d’uso senza fronzoli, ma all’insegna della fluidità.

Per dovere di cronaca, specifichiamo che il tablet non è supportato dai servizi Google e Android, ma conta invece sull’ecosistema Huawei che, godendo di un proprio store, non vi farà pesare l’assenza di Google e dei suoi servizi. In chiusura, segnaliamo anche la presenza di una funzionale fotocamera anteriore da 2 MP, nonché di una fotocamera posteriore da 5 MP che, assieme agli ottimi speaker, garantiscono un’esperienza multimediale completa e piacevole, adatta sia allo scatto fotografico, che al gaming o alla fruizione di video online e in streaming.

Insomma, parliamo di un tablet completo e dal prezzo davvero competitivo che, grazie ad Amazon, potrò essere vostro ad un prezzo davvero ridicolo! Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promozione, invitandovi a completare l’acquisto prima che esso, prevedibilmente, vada esaurito.

