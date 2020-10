Oltre il 50% di sconto nelle offerte autunnali di Gutteridge!

È tempo di grandi sconti su Gutteridge! Infatti sul noto portale di abbigliamento italiano al 100% è iniziata una nuova promozione su molti articoli della collezione autunno/inverno, con sconti che superano anche il 70% in alcuni casi, e visto che le temperature iniziano ad abbassarsi, questa è un’ottima occasione per poter rivedere completamente i propri outfit eleganti per l’inverno.

Fra le varie offerte proposte dallo store di Gutteridge potete trovare numerosi abiti di alta qualità, realizzati dai migliori sarti, come nel caso del completo giacca e pantalone a quadri in pura lana. Questo abito è dotato di una chiusura a due bottoni e numerose tasche, fra cui alcune interne, doppio spacco posteriore e di un polsino a quattro bottoni, che conferisce al tutto un tocco classico. I pantaloni invece, realizzati al 100% in lana risultano caldi e comodi, e grazie alla particolare chiusura a bottone, la cerniera rimane nascosta.

In questa offerta è poi possibile trovare numerose giacche che combinano eleganza, leggerezza e comfort, come nel caso della Field jacket, che può esser acquistata a soli 79,00€, un modello dalle linee più sportive, realizzato in misto lana e con numerose tasche chiuse da grandi bottoni neri. Questa giacca si dimostra perfetta per affrontare le basse temperature e le situazioni con vento, grazie alla presenza di doppie maniche con bordo in lana e di un cappuccio nascosto nella cerniera del collo, oltre all’elastico alla vita che conferisce una maggiore aderenza al corpo.

Qualsiasi sia il vostro look, in questi grandissimi sconti di Gutteridge troverete sicuramente qualcosa di vostro gradimento, e per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa. Prima di lasciarvi entrare nei camerini virtuali del portale, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!