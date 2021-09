Oltre il 50% di sconto su questo forno elettrico Samsung da Unieuro

Dopo aver dato un’occhiata alle offerte di settembre di Amazon, vogliamo arricchire questa mattinata proponendovi le offerte a tempo di Unieuro che, anche per questo fine settimana, si posiziona ai vertici per quanto concerne la scontistica online. A ricevere importanti tagli di prezzo, infatti, non sono solo i soliti elettrodomestici, ma anche soluzioni che possono servire quotidianamente, come lettori di carte per i pagamenti o decoder digitali terrestri compatibili con il nuovo DVB-T2.

Uno dei prodotti a godere dello sconto più alto è il forno elettrico Samsung NV68A1110BS, un modello ad incasso da posizionare all’interno di un mobile della cucina, in modo che sia nascosto o comunque uniforme al look della stessa. Lo sconto è tanto elevato al punto da essere proposto a meno della metà del prezzo originale di 599,90€, dandovi modo di comprarlo a soli 279,90€.

Come è facile intuire, si tratta di un forno elettrico di ottima qualità, realizzato con un triplo vetro frontale e con sistema di raffreddamento ventilato. Per quanto riguarda la capacità interna e le dimensioni, il Samsung NV68A1110BS è un modello da 68 litri e misura 56 x 57 x 54cm. Grazie alla potenza di ben 2600W, riscalda e cuoce in tempi rapidissimi a prescindere dalla modalità che andrete ad utilizzare, modalità che potranno essere impostate tramite un elegante manopola, mentre per spostarvi all’interno dei menu ci penserà il lussuoso pannello touch a guidarvi. Ovviamente, i programmi di cottura sono numerosi e vi permetteranno di preparare qualsiasi ricetta. Insomma, un forno elettrico di grande qualità che, proposto con uno sconto superiore al 50%, diventa un vero best buy.

La giornata è appena iniziata e questa è solo una delle tante offerte presenti su Unieuro, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per non perdervi tutte le altre offerte. Prima di lasciarci, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

