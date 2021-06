Oltre il 50% su smartphone, notebook ed elettrodomestici su Mediaworld

Dopo aver dato spazio a quelli che ormai sono i nostri appuntamenti fissi dedicati alle principali offerte del giorno, arricchite con alcune offerte già attive relative al Prime Day 2021, è ora il momento di ritornare in casa Mediaworld perché il portale, in occasione della nuova settimana, ha lanciato una nuova promozione che coinvolge un po’ tutte le categorie di prodotti, piazzando sconti che superano persino il 50% e lo fanno su alcuni dei migliori smartphone ed elettrodomestici attuali.

Grazie a questa promozione, dunque, che sarà valida fino al 23 giugno, avrete modo di acquistare alcuni dei prodotti più ambiti a prezzi tra i più bassi della rete. Un esempio è lo smartphone Oppo Reno 4 5G, il cui prezzo originale di 599,00€ è stato letteralmente dimezzato, permettendovi di comprarlo a soli 299,00€, una cifra che lo colloca in una fascia di prezzo ormai satura ma che questo specifico modello è in grado di uscirne fuori a testa alta, merito di un ottimo display AMOLED e di un chip prestante come lo Snapdragon 765 che, oltre a rendere lo smartphone veloce, supporta anche il 5G, il che lo rende a “prova di futuro”.

Grazie allo schermo da 6,4 pollici, Oppo Reno 4 5G si rivela un dispositivo pratico e maneggevole, merito anche di una leggera curvatura del display, che fa sì che il design sia premium e paragonabile a modelli ben più costosi. Lato multimediale, ha tutto ciò che serve per condividere i vostri momenti social con un’ottima qualità, grazie ad una fotocamera con sensore da 48MP stabilizzato otticamente e con un’ampia apertura del diaframma, utile per effettuare bokeh naturali e catturare molta luce in condizioni di scarse luminosità.

Insomma, Mediaworld ha davvero attivato una di quelle promozioni che non dovrebbe essere scartata, a dimostrazione di come voglia attirare le attenzione su di sé in un periodo in cui il pubblico pone il Prime Day al centro di tutto, ed ecco perché potrebbe rivelarsi vantaggioso visitare la pagina dedicata e scoprire una ad una tutte le offerte disponibili. Ad ogni modo, ci sono sempre i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

