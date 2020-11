One Plus 8, le offerte del Black Friday dal sito ufficiale

Dopo avervi proposto alcune delle principali offerte del giorno, vogliamo portare alla vostra attenzione la promozione appena lanciata da One Plus, che fino alla fine di novembre permette di acquistare sullo store ufficiale il suo top di gamma con uno sconto pari a 150,00€, utilizzando il codice BF2020.

Il codice sconto è molto semplice da usare, dal momento che basta recarsi sulla pagina di acquisto del prodotto e inserire nell’apposita sezione il voucher che, come detto, andrà a togliere ben 150€ dalla cifra originale. Vale la pena sottolineare, però, che la promozione è valida esclusivamente sul modello standard, ovvero il One Plus 8, mentre le varianti Pro o T non tengono conto di questa iniziativa, così come a non aderire è il modello Nord. Una volta applicato lo sconto, il prezzo di questo dispositivo crollerà da 649,00€ a 499,00€, una cifra che può sembrare ancora importante ma che in realtà è decisamente bassa, visto che parliamo di uno smartphone che compete con i migliori modelli disponibili sul mercato.

Potente e con un grande display AMOLED da 6,55 pollici, One Plus 8 implementa quello che è attualmente il processore che garantisce le migliori prestazioni in un dispositivo portatile, cioè lo Snapdragon 865, nonché ben 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione interno. Essendo un top di gamma, il comparto fotografico non poteva che essere all’altezza dei migliori smartphone, come il Samsung Galaxy S20 e il Huawei P40. Il sensore principale da 48 MP, infatti, scatta foto e registra video con una qualità elevata e con una stabilizzazione ai vertici della categoria. Fluido e fulmineo nell’eseguire le operazioni, grazie non solo alla potenza del chip, ma anche allo schermo con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, che permette di avere un’esperienza di movimento impensabile fino a poco tempo fa in un dispositivo portatile, per non parlare delle incredibili velocità raggiunte sotto la rete 5G e della ricarica rapida, che permette di caricare il 50% in poco più di 20 minuti.

Occasione imperdibile quindi per coloro che sono alla ricerca di una grande offerta su uno dei migliori smartphone del 2020. Detto ciò, vi invitiamo a seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

» Clicca qui per acquistare One Plus 8 «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!