Se state pensando di cambiare il vostro smartphone o di acquistare qualche accessorio utile nella quotidianità, vi consigliamo di sfruttare le offerte OnePlus per il periodo di promozioni dedicate al Back to School. Solo nel caso siate degli studenti, potrete utilizzare numerose promozioni in corso, con sconti del 30%!

Il brand OnePlus vi propone alcuni dei suoi prodotti per rispondere alle vostre esigenze quotidiane, a scuola e non: dalla potenza e la durata della batteria con OnePlus 10T, alle caratteristiche Flagship Killer di OnePlus Nord 2T, passando per gli auricolari Nord Buds e il nuovo Car Charger da 80W. Per questo, vi invitiamo a effettuare i vostri acquisti fintanto che le offerte sono ancora attive!

Se state cercando uno smartphone potente e degli auricolari da abbinarsi, sappiate che il modello OnePlus 10T aderisce all’offerta per il Back to School e vi assicura anche un paio di OnePlus Buds Z2 in omaggio. Questo smartphone OnePlus vi offre un’esperienza a 360° di altissima qualità, rivelandosi l’alleato perfetto per organizzare le proprie giornate. A scuola o a lavoro, modello 10T è il regalo ideale per chi vuole sempre dare il meglio!

In primis, vi assicura prestazioni Fast and Smooth e continua a lavorare al meglio oltre 35 app in background contemporaneamente, passando da un’app all’altra senza interruzioni. Non meno importante, vi garantisce anche una ricarica Super-Veloce grazie a SUPERVOOC Endurance Edition da 150W che offre fino a un giorno di energia con soli 10 minuti di ricarica e una ricarica completa (da 1 a 100%) con solo 19 minuti. Da non sottovalutare anche il design leggero e di qualità: il display da 6,7″ con refresh rate adattivo da 120 Hz e certificazione HDR10+ – che supporta colori a 10 bit – vi offre un’esperienza visiva ricca e realistica.

