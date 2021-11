OnePlus 8T: che affare! Lo paghi meno di 400€ su Amazon!

Di smartphone in offerta durante questo Black Friday 2021 ne abbiamo visti e segnalati a sufficienza ma, come detto, gli sconti continueranno ancora per molto quindi è bene tenere sempre gli occhi aperti, dal momento che le occasioni più imperdibili potrebbero attivarsi anche all’ultimo minuto. Intanto, vi informiamo che su Amazon è crollato il prezzo di OnePlus 8T, un crollo di ben 200€ rispetto al prezzo precedente, sufficiente per permettervi di acquistare uno dei migliori smartphone del 2020 al prezzo più basso di sempre.

Senza indugiare oltre, vi diciamo subito che serviranno solamente 399,99€ per acquistare il OnePlus 8T, uno degli smartphone più ambiti in assoluto, in particolare per chi preferisce avere un dispositivo dalle prestazioni ai vertici della categoria e con un’ottimizzazione software in grado di collocare questo modello in cima alla classifica dei dispositivi più fluidi e scattanti. D’altronde, la filosofia di base dell’azienda è sempre stata quella di realizzare smartphone ad alte prestazioni ma con un occhio di riguardo al prezzo.

La velocità di OnePlus 8T non proviene soltanto dal processore Snapdragon 865 e dalla memoria interna di tipo UFS 3.1, ma anche dal sistema operativo. A tal proposito, il brand implementa la sua OxygenOS, la quale è basata quasi totalmente su Android stock, il che significa che l’interfaccia utente possiede poche personalizzazioni, a vantaggio della fluidità. Se a questo aggiungiamo il fatto che la grafica di Android stock piace a tantissime persone, è evidente come il OnePlus 8T sia uno smartphone capace di soddisfare ogni aspettativa.

Lo schermo OLED da 120Hz, arricchito dall’Always on display, mette ancor più in rilievo la fluidità del dispositivo, facendo sì che questo sia lo smartphone perfetto per giocare. Il comparto fotografico non poteva che essere di alto livello ed è dotato persino di un sensore monocromatico. Ad ogni modo, le foto migliori provengono dal sensore principale da 48MP, un Sony IMX586, che assicura foto e video stabili anche in condizioni di bassa luminosità. Gli acquirenti di OnePlus 8T apprezzeranno l’alta velocità anche nella fase di ricarica, la quale avverrà in soli 39 minuti. Tempi da record, i quali però non vanno ad impattare sulle temperature interne grazie a diverse accortezze via software, che fanno sì che la batteria rimanga sempre in ottimo stato.

Per altre offerte simili, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!