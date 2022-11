Se siete alla ricerca di uno smartphone con tutti i crismi, che sia in grado di garantirvi ottime performance, un buon comparto fotografico, e che sia soprattutto in sconto ad un prezzo imperdibile, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, dedicata allo splendido OnePlus 9 Pro 5G!

Il prezzo proposto, del resto, è ottimo, perché parliamo di soli 599,00€ a fronte dei 919,00€ originariamente necessari per l’acquisto! La risultante è di uno sconto pari al 35%, ovvero di ben 320 euro, che non sono affatto pochi per uno smartphone di questa qualità!

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che sia ormai disponibile sul mercato OnePlus 10, e che pertanto questo dispositivo è ormai datato, ma sarebbe un errore non considerare OnePlus 9 Pro 5G, giacché si parla di uno dei migliori dispositivi mai prodotti dall’azienda, ai vertici per qualità costruttiva e performance, e dunque ancora oggi estremamente competitivo.

Realizzato con un corpo in alluminio leggero e resistente, OnePlus 9 Pro 5G si propone, anzitutto, con uno splendido display da 6,7”, costituito da un pannello di tipo LTPO AMOLED a 120Hz, in grado di raggiungere una luminosità di picco di 1300 nit e dalla risoluzione QHD+.

Dal punto di vista tecnico e delle performance, invece, ad animare il tutto troviamo un chip Qualcomm Snapdragon 888, accompagnato da ben 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, che insieme sono più che sufficienti a sopperire a qualsiasi tipo di utilizzo, e che sono in grado di competere anche con l’attuale offerta del mercato, senza cedere troppo il passo alla concorrenza.

Le app sono scattanti e sempre pronte, il dispositivo non cede un colpo, e persino il comparto fotografico è ancora più che degno di nota, grazie non solo all’ottimo software, ma anche e soprattutto alla collaborazione con Hasselblad, ovvero l’azienda che ha scattato le prime fotografie sulla Luna!

La fotocamera principale da 48 MP è accompagnata da una ultragrandangolare da 50 MP dotata di lenti free-form per la correzione delle distorsioni. Il teleobiettivo da 8 MP e la fotocamera monocromatica da 2 MP completano il parco tecnico al posteriore. Ai selfie ci pensa invece un sensore da 16 MP posizionato in un piccolo foro nel display.

Dulcis in fundo, OnePlus 9 Pro 5G si comporta molto bene anche dal punto di vista della durata della batteria, grazie ad un modulo da 4500 mAh, ricaricabile tramite porta USB-C dall’1% al 100% in appena 29 minuti, e capace di garantire un utilizzo pieno del dispositivo dall’inizio alla fine della giornata, senza alcuna ricarica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto ad un prezzo davvero conveniente, degno delle attesissime offerte del Black Friday 2022.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!