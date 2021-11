OnePlus Black Friday, non perdetevi le migliori offerte del 2021

Il Black Friday 2021 è ufficialmente iniziato. Diversi produttori stanno scontando i propri articoli, come nel caso di OnePlus con i suoi smartphone. Infatti, sulla pagina del produttore troverete tantissime occasioni per poter cambiare il proprio dispositivo con uno di ultima generazione. In questo articolo, dunque, vi spieghiamo quali prodotti sono in sconto e come acquistarli!

OnePlus, con la sua iniziativa dedicata al Black Friday, sta mettendo a disposizione tantissimi articoli a prezzi decisamente contenuti ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata al OnePlus Nord 2 5G, in particolare l’edizione con 256 GB. Originariamente venduto a 499,00€, fino al prossimo 30 novembre è disponibile a “soli” 449,00€, grazie ad uno sconto di 50,00€ dal prezzo consigliato.

Stiamo parlando di un dispositivo di fascia media, che vanta alcune specifiche tecniche da vero top di gamma. Innanzitutto, possiede un processore MediaTek Dimensity 1200-AI, abbinato a 12 GB di memoria RAM e, appunto, 256 GB di spazio d’archiviazione. Sulla parte frontale troviamo un pannello Fluid AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione nativa di 2400 x 1080 pixel a 410 PPI, e una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz.

Per quanto concerne il comparto multimediale, il OnePlus Nord 2 5G vanta un modulo fotografico composto da tre sensori: quello principale da 50 MP Sony IMX766, uno ultra-grandangolare da 8 MP e uno monocromatico da 2 MP. Oltre a ciò, questo smartphone assicura una buona autonomia, grazie ad una batteria da 4500 mAh (non-rimovibile) con ricarica rapida da 65W.

Insomma, un prodotto sicuramente eccellente, ora venduto ad un prezzo davvero niente male. Ciò detto, gli smartphone in offerta sono moltissimi, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, così da poter guardare tutte le migliori proposte di OnePlus! Prima di lasciarvi, vi comunichiamo che il produttore ha deciso di permettere a tutti gli interessati di ottenere uno sconto aggiuntivo del 2% e del 3%, qualora il vostro carrello dovesse superare rispettivamente l’ammontare di 500,00€ e 800,00€, con i codici sconto “NOVBFD02” e “NOVBFD03“.

