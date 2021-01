OnePlus Day: sconti fino a 300€ per poche ore!

Mettiamo da parte un attimo le tante offerte del giorno per segnalarvi l’ultima iniziativa flash di OnePlus! Oggi e solo per pochissimo tempo, infatti, avrete la possibilità di acquistare alcuni articoli dallo store con sconti che arrivano fino a 300€! La promozione si chiama infatti OnePlus Day e consta sostanzialmente di due due pacchetti misteriosi disponibili per l’acquisto, uno che comprende un telefono, ed un altro che include degli accessori. Ma attenzione però, poiché questa promozione sar valido solo fino alle 15:00 di oggi, orario dopo il quale i due pacchetti scontati non saranno più disponibili!

Andando a scoprire gli articoli nel dettaglio, il OnePlus Phone Bundle è composto da elementi che nel complesso hanno un valore di 1.088,95€ e che per questa iniziativa possono esser acquistati a 799,00€, ed include due prodotti casuali di cui uno verrà mostrato alla fine della transazione nel carrello, mentre l’altro rimarrà misterioso fino all’arrivo del pacco a casa vostra. Il prodotto principale del bundle Phone ovviamente propone il OnePlus 8 Pro in differenti colorazione, un dispositivo 5G dotato di un display Amoled 3D per un’esperienza multimediale senza precedenti, con 8 GB RAM e 128 GB di memoria interna per una performance superiore, con un comparto fotografico dotato di un quadruplo sensore da 48 MP con zoom 3x hybrid in grado di realizzare ottime foto in qualsiasi modalità.

l secondo bundle di questa giornata di offerte è invece il OnePlus Accessory Bundle, che può esser acquistato a 99,00€ anziché a 158,95€ ed include sempre le cuffie OnePlus Buds ed un’altro accessorio misterioso. Per ciò che riguarda gli auricolari, stiamo parlando di un prodotto ai vertici del mercato, disponibile in diverse varianti di colore, e soprattutto in grado di riprodurre suoni chiari con bassi profondi anche grazie all’impiego di speciali driver che ne ottimizzano le prestazioni acustiche. La presenza di 3 microfoni ambientali, inoltre, garantisce un’esperienza di ascolto eccelsa, attutendo i rumori esterni, senza intaccare troppo sull’autonomia che, stando a OnePlus, è certificata fino a 24 ore di ascolto.

Insomma, che sia l’uno o l’altro, i due bundle OnePlus valgono certamente il vostro tempo ed il vostro denaro, e visto il risparmio garantito, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata ad entrambi, così che possiate acquistare il vostro prossimo dispositivo di fascia alta ad un prezzo davvero competitivo. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, tuttavia, ci preme ancora una volta invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

» Clicca qui per acquistare il OnePlus Phone Bundle «

» Clicca qui per acquistare il OnePlus Accessory Bundle «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!