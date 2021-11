OnePlus, sconti fino al 50% su smartphone e auricolari per il Black Friday

Come saprete, mentre Amazon si appresta a lanciare il suo Black Friday a fine mese, il portale sta già attirando a sé le attenzioni del mondo delle offerte grazie al suo eccezionale Early Black Friday. Una tornata promozionale a dir poco immensa, a cui stanno facendo eco anche tanti altri store digitali. Tra questi, vi segnaliamo oggi lo store OnePlus che, tra sostanziosi tagli di prezzo e coupon sconto, vi permetterà di portare a casa dei bundle con il meglio della tecnologia OnePlus, tra smartphone, auricolari e smartwatch.

Tante le proposte ma, tra le varie, ci preme segnalarvi quella relativa agli auricolari OnePlus Buds Z, che potete portare a casa al prezzo di 29,50€ invece che 59,00€. Un taglio di prezzo pari al 50%, grazie al quale potrete acquistare delle cuffie bellissime e funzionali, forti di bassi estremamente profondi e definiti, oltre ad una autonomia capace di garantirvi ben 20 ore di musica senza interruzioni, e con una carica rapida della batteria che, in appena 10 minuti, vi permetterà di utilizzare le cuffie per 3 ore di ascolto!

Qualora, poi, vorreste risparmiare ancora qualcosina, pur acquistando un prodotto ottimo, allora l’attenzione va rivolta alle cuffie OnePlus Bullets Wireless Z Black che, alla modica cifra di 24,97€ (contro gli originali 49,95€), vi offriranno ottime performance, un design ideale per gli sportivi e, soprattutto, ben 10 ore di musica con soli 10 minuti di carica. Occorre tuttavia affrettarsi, perché entrambi i prodotti saranno disponibili a questo prezzo solo fino al prossimo 30 novembre, o comunque fino ad esaurimento scorte!

Le offerte del BlackFriday OnePlus però non si fermano qui e coinvolgono anche gli smartphone di punta dell’azienda cinese. Il OnePlus 9, ad esempio, è un telefono che nella sua versione Pro raggiunge i 12GB di RAM e i 256GB di storage con un Fluid Display 2.0 da 6,7 pollici capace di riprodurre i colori in maniera estremamente realistica e un comparto fotografico (con quad camera) da fare invidia a quello di un fotografo. Lo trovate in bundle con gli auricolari qui sotto con uno sconto di ben 200€.

Il OnePlus Nord 2, sempre nei bundle sottostanti, è un po’ suo fratello minore, situato nella fascia di offerta medio alta del produttore cinese, riesce però ad accontentare tutti quelli che vogliono prestazioni quasi da top di gamma senza svuotare il proprio portafoglio con 6GB di RAM, 128GB di archiviazione e una tripla fotocamera da 50MP.

Come se tutto ciò non bastasse, OnePlus offre in bundle anche il OnePlus Watch, uno smartphone che è una vera bellezza di design e funzionalità, un dispositivo che messo sotto l’albero per natale può fare la gioia di molti e che viene praticamente regalato nel bundle segnalato. Infine l’azienda ha pensato di regalare anche un Fanny Pack, un comodo marsupio pensato sia per gli sportivi ma anche per chi è sempre in viaggio.

Vi ricordiamo che lo sconto fino a 250 euro sui bundle di seguito è soggetto ad esaurimento scorte e usufruibile fino al 30 novembre utilizzando il codice sconto NOVBFDB.

