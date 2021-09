OnePlus: super sconti e codici per tutto il mese di settembre

La nostra rassegna delle principali offerte dai maggiori portali prosegue con una nuova ed interessante iniziativa, questa volta promossa da uno dei migliori produttori di smartphone al mondo, vale a dire OnePlus. Infatti, il colosso cinese sta mettendo a disposizione diversi codici sconto che tagliano i prezzi di tantissimi dispositivi, dagli smartphone economici ai top di gamma del catalogo.

Per poter usufruire degli sconti è necessario, dunque, inserire uno dei codici promozionali, che vi illustreremo in calce alla notizia, nell’apposito campo durante la fase di chiusura dell’ordine. I passaggi da seguire sono abbastanza semplici, infatti, dopo aver scelto il proprio smartphone o accessorio, vi basterà inserire il relativo buono e finalizzare l’acquisto.

Come abbiamo espressamente anticipato, la lista dei prodotti promozionati è particolarmente lunga e variegata ma, tra i vari dispositivi compatibili con l’iniziativa, vi consigliamo di valutare l’acquisto del OnePlus 9 Pro. Solitamente disponibile a 919,00€ nella sua edizione 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, oggi e fino al prossimo 30 settembre potrà essere vostro a “soli” a 839,00€, grazie al codice “SEP80OFF” che ne taglia il prezzo di 80,00€.

Stiamo parlando di un autentico smartphone top di gamma, poiché possiede tutto il necessario per garantire prestazioni di altissimo livello, grazie alla presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 888 e una scheda grafica Adreno 660. Sul lato frontale troviamo un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione personalizzata di 3216 X 1440 pixel a 525 ppi, con una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz (in base al tipo di contenuto e/o applicazione).

Questo dispositivo, oltre ad assicurare prestazioni di livello, è in grado di scattare buone fotografie, in quasi tutte le circostanze. Infatti, sul lato posteriore è posizionato un modulo composto da quattro sensori, mentre sopra il display si trova una singola fotocamera. Può anche registrare video in 8K a 30 FPS oppure in 4K a 30/60/120 FPS. Invece, per quanto concerne la batteria, il OnePlus 9 Pro vanta una batteria agli ioni di litio da 4.500 mAh (divisa in due blocchi da 2.250 mAh), con ricarica rapida grazie al sistema Warp Charge.

Insomma, un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, che potrete far vostro ad un prezzo interessante. Ciò detto, visto il numero di articoli promozionati, vi suggeriamo di consultare la pagina dello store, al seguente indirizzo, dove troverete tutte le proposte del portale, cosicché possiate visionarle tutte e scegliere il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro budget.

N.B.: Qualora decidiate di acquistare più prodotti, OnePlus permette di ottenere uno sconto ingente in base all’ammontare della spesa. Di seguito vi illustriamo i vari scaglioni con i relativi coupon: 10€ di sconto ogni 400€ di spesa con il codice “400SAVE10“ 50€ di sconto ogni 600€ di spesa con il codice “600SAVE50“ 100€ di sconto ogni 1000€ di spesa con il codice “1000SAVE100“

N.B.²: I codici riportati in basso non includono lo sconto.

