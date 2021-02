Online Store: prezzi shock sulle smart TV, scontate fino al 40%!

Se avete seguito le nostre segnalazioni odierne, avrete sicuramente notato come le smart TV abbiano giocato un ruolo fondamentale nelle offerte di oggi, con proposte interessanti sia da eBay che ePrice, ed alle quali si aggiunge ora anche la promozione indetta da Online Store, i cui sconti fino al 40% vi permetteranno di avere una scelta ancora più ampia nell’acquisto del vostro nuovo televisore.

Il numero di modelli disponibili è eccezionale, e comprende anche prodotti di fascia alta come la straordinaria smart TV LG OLED 55BX3L da 55 pollici che, proposta con uno sconto del 42%, vede scendere il suo prezzo quasi attorno ai 1.000€ il che, per un pannello OLED, è davvero un ottimo affare! È chiaro, col tempo i prezzi tendono quasi sempre a calare, ma qui parliamo di un risparmio di quasi 800€ su quello che è un televisore di grande valore, capace di offrirvi una qualità che solo i pannelli OLED riescono a fornire, con i loro neri assoluti che fanno la differenza nella visione di qualsiasi tipologia di contenuto.

Ovviamente il prezzo, per molti, rimane ancora alto e quasi sicuramente passeranno ancora diversi anni prima che un pubblico più ampio possa permettersi un OLED a prezzi più accessibili, ma non bisogna dimenticare che allo stato attuale la LG OLED 55BX3L è un concentrato di tecnologia, con il processore A7 di terza generazione che, con l’ausilio del Deep Learning, porta qualsiasi immagine e contenuto alla risoluzione più alta possibile, anche qualora un programma televisivo o un video specifico sia stato registrato con una risoluzione inferiore al 4K. Ciò vi assicurerà un’esperienza di visione sempre ottima, che arriva al suo massimo durante la visione di film, a prescindere se provengano dallo streaming o Blu-Ray, per non parlare poi della possibilità di connetterci le console nex-gen, grazie alle caratteristiche all’avanguardia della porta HDMI 2.1.

Insomma, una smart TV completa di tutto che Online Store ha deciso di scontare in maniera pesante, portandola a “soli” 1.038,90€ invece di 1.799,99€, e dare un’ottima occasione a coloro che vogliono provare la qualità OLED al prezzo più basso possibile.

