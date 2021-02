Onlinestore: fino a 600€ di sconto sulle smart TV!

In questa settimana di San Valentino le offerte sembrano non terminare mai, anzi, mentre ci dirigiamo verso il weekend, ecco che si presentano nuove promozioni che vi permetteranno di avere una scelta ancora più ampia in merito a quale iniziativa puntare per risparmiare cifre significanti sui propri acquisti online. In questa occasione vi parleremo di Onlinestore, dato che abbiamo appena scoperto che sul portale sono iniziate ottime offerte dedicate a tantissime smart TV delle migliori marche, con modelli sia basilari sia con caratteristiche di fascia alta.

Un’ottima occasione per sostituire il proprio vecchio televisore, magari non compatibile con lo standard DVB-T2, con un modello in grado finalmente di farvi apprezzare i contenuti in maniera ottimale, con risoluzioni e contrasti degni di nota, oltre a farvi entrare nel vasto e bellissimo mondo dello streaming, dove sono presenti colossi come Netflix, Amazon Prime Video e molti altri che sapranno senz’altro offrirvi il giusto intrattenimento per tutta la famiglia.

Una delle soluzioni migliori per apprezzare in maniera ottimale tutti questi contenuti è sicuramente la smart TV LG OLED 55CX3LA da 55 pollici, un modello dal valore di ben 1.700€ ma che potrete acquistare in queste ore a “soli” 1.239,90€. Cifra sicuramente importante ma che in realtà è ottima per un televisore dotato di un pannello OLED, la cui tecnologia si contraddistingue da tutte le altre per essere in grado di offrire neri assoluti che, all’atto pratico, si traduce in un’esperienza visiva decisamente appagante e ben superiore rispetto ad altre soluzioni.

Questo vi fa capire, o quanto meno immaginare, la qualità di LG OLED 55CX3LA che, tra le altre cose, implementa il processore a9 di terza generazione, capace di analizzare il contenuto visualizzato sullo schermo per riprodurlo in modo ancora più preciso, raggiungendo la qualità tipica di una registrazione originale. Parliamo di un modello di fascia alta, quindi non potevano mancare i supporti Dolby Vision e Dolby Atmos, cosi come non poteva mancare la modalità FilmMaker, che è in grado di offrire un vero effetto cinematografico, facendovi percepire al massimo il valore artistico delle pellicole.

Detto ciò, il numero di smart TV scontate presenti su Onlinestore è molto alto e in calce abbiamo riportato la nostra solita lista contenente quelle che riteniamo essere le migliori in base all'offerta riservata ad ogni singolo modello, ma per scoprire tutti gli sconti consigliamo di visitare la pagina dedicata.

