Oppo A74 disponibile ad un prezzo imperdibile da Unieuro, solo per oggi!

Come abbiamo visto ieri, anche il dopo ferragosto si sta dimostrando ottimo per quanto concerne le offerte online e ciò lo riscontriamo anche oggi, grazie alle iniziative di portali come Unieuro, che vi permetteranno di risparmiare su una vasta categoria merceologica. Infatti, sul portale potrete trovare moltissimi prodotti appartenenti alle categorie degli elettrodomestici di piccoli e grandi dimensioni, ma non mancano anche smartphone, televisori e soluzioni dedicati agli amanti dell’home theater.

Anche oggi, dunque, visitare le pagine promozionali di Unieuro potrebbe rivelarsi vantaggioso per coloro che sono alla ricerca di prodotti tech. Tra le tante offerte disponibili, oggi consigliamo di prendere in considerazione l’Oppo A74, uno smartphone di fascia media dal valore di 299,99€, oggi acquistabile a soli 219,90€. Siamo di fronte ad uno sconto del 26%, una riduzione di prezzo ottima per un prodotto presentato il 6 aprile 2021.

Come detto, Oppo A74 è uno smartphone moderno e implementa componenti hardware in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze. Il cuore di questo dispositivo è infatti lo Snapdragon 662, il quale viene accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, memoria che potrete espandere tramite MicroSDXC, una caratteristica ormai rara da trovare sugli smartphone recenti.

A sorprendere, tenendo conto della fascia di prezzo, è la presenza di un ottimo display AMOLED da 6,43 pollici, la cui risoluzione permette a questo modello di avere un valore PPI superiore a 400, il che significa che la definizione delle icone e del testo sarà molto elevata. Buono anche il comparto fotografico che, pur non paragonabile ai migliori cameraphone da quasi 1.000€, vi permetterà di scattare ottime foto e video. Infine, come non citare la batteria da 5000 mAh, che rende Oppo A74 uno smartphone adatto anche per chi è alla ricerca di una lunga autonomia.

Insomma, uno smartphone ottimo e molto equilibrato che, proposto a poco più di 200€, dovrebbe essere preso seriamente in considerazione. Qualora siate a completo di smartphone, vi ricordiamo che le offerte di Unieuro spaziano su tantissime categorie di prodotto, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata al seguente indirizzo. Infine, prima di passare al prossimo articolo, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!