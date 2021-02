Oppo A9 ad un prezzo imperdibile su eBay!

smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori per console e tanti capi d’abbigliamento, il tutto con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche più dell’80%! Vi ricordiamo inoltre che questa non è l’unica grande promozione della piattaforma, infatti potrete trovare anche quella dedicata alla spulciatele per bene! Continua la rassegna quotidiana delle migliori offerte dei principali portali online analizzando la proposta degli Imperdibili di eBay che, grazie alle molteplici categorie presenti sulla piattaforma, si riconferma un luogo ideale per effettuare i propri acquisti a prezzo scontato, complice la vasta scelta di prodotti disponibili, che includonoe tanti capi d’abbigliamento, il tutto con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezziVi ricordiamo inoltre che questa non è l’unica grande promozione della piattaforma, infatti potrete trovare anche quella dedicata alla cucina con accessori e mobili ad ottimo prezzo, ed al loro interno è possibile trovare tantissime ottime idee regalo per San Valentino , quindi

L'offerta che vogliamo proporvi oggi riguarda lo smartphone Oppo A9, che in queste ore può esser acquistato ad appena 153,99€, con uno sconto di quasi 80€ rispetto al suo tipico prezzo. Piccolo e compatto, Oppo A9 si propone con uno schermo da 6,5 pollici HD+, sormontato nella parte superiore da un piccolo notch che include la fotocamera interna. Al suo interno il veloce processore Snapdragon 665 2GHz può esser affiancato da diversi tipologie di RAM a scelta: 4GB oppure 8GB, in modo da offrire una maggior potenza di calcolo, mentre i 128 GB di memoria sono espandibili via microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Oppo A9 offre una quad-camera dove il sensore principale da 48M è persino in grado di registrare video in 4K e realizzare foto di ottima qualità, un grandangolare da 8M e poi i due da 2M per gli scatti macro e quelli che richiedono l'effetto bokeh. A concludere le caratteristiche di Oppo A9 ci pensano la potente batteria da 5.000 mAh, in grado di arrivare senza problemi fino a fine giornata anche con lunghe sessioni di utilizzo, e persino l'integrazione della radio FM, una feature sempre più rara in questi dispositivi.

Oppo A9 è di sicuro uno smartphone di fascia bassa, ma presenta alcune feature interessanti, e per questo che a questo prezzo è un'offerta imperdibile.

