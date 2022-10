Se cercate una smart band ricca di funzionalità, capace di supportarvi più che degnamente non solo nella quotidianità, ma anche e soprattutto durante l’attività sportiva, allora questa è l’offerta a cui non potete proprio rinunciare, giacché su Amazon è in sconto la splendida Oppo Band Sport, ad un prezzo davvero molto competitivo!

Stiamo parlando di appena 29,99€ contro i 49,90€ del prezzo originale, che si traducono in uno sconto del 40%, che non è affatto male per un prodotto simile, specie considerando l’affidabilità che il brand Oppo si è guadagnata negli ultimi anni!

Caratterizzato da un design semplice ma accattivante, Oppo Band Sport è una smart band leggerissima, dal peso di appena 20 grammi, e caratterizzata da un eccellente display AMOLED da 1,1″, perfettamente leggibile anche in condizioni di forte luminosità.

In tal senso, parliamo di una smart band perfetta per l’attività all’aria aperta, non solo per il suo peso molto ridotto, ma anche per la buona leggibilità dello schermo, ed a cui si associano due ottimi sensori, ovvero quello per il battito cardiaco, ed il sempre apprezzato sensore SpO2, che rendono Band Sport una scelta interessante per attività come la corsa, la camminata e persino il nuoto!

Questa smart band, infatti, si propone con ben 12 discipline diverse, e grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità può essere utilizzata anche in immersione, aiutandovi così a monitorare anche le attività che i prodotti più comuni non possono tracciare.

Dulcis in fundo, parliamo di un prodotto progettato per durare a lungo, non solo in termini di mera resistenza costruttiva, ma anche di batteria, potendo vantare una carica capace di durare fino a 12 giorni, anche a piena attività!

Ciò detto, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata allo sconto, così che possiate acquistare questo prodotto subito, ad un prezzo molto competitivo, prima che le richieste esauriscano lo sconto o, peggio, il prodotto vada out of stock.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dello store dedicata al prodotto invitandovi, tuttavia, anche ad iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!