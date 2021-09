Oppo Band Style in sconto del 43% su Amazon!

Dopo avervi segnalato la magnifica iniziativa di Amazon dedicata al meglio della tecnologia Samsung, torniamo ad occuparci di un’altra grande offerta presente sulle pagine del colosso dell’e-commerce, valida però solo per oggi. I più rapidi, infatti, potranno acquistare la Oppo Band Style a soli 39,90€ invece di 69,90€!

Il dispositivo in questione non è altro che una smart band avente le tipiche funzionalità che uno si aspetterebbe da un ottimo modello, a cui però il noto produttore cinese ha conferito un design elegante e più raffinato rispetto alla media, oltre che un prezzo competitivo, il quale dopo l’intervento di Amazon diventa pressoché irrisorio. A dimostrazione di come Oppo abbia voluto conquistare il pubblico, la Oppo Band Style viene fornita con 2 cinturini di diverse colorazioni, permettendovi di scegliere ad inizio giornata il colore che preferite.

Come detto, la Oppo Band Style punta molto sul design e si adatterà a qualsiasi polso, a prescindere che dobbiate fare attività sportiva o utilizzarla durante la normale quotidianità. Il peso di circa 20 grammi vi permetterà di non accorgervene di averla al polso, mentre il display AMOLED da 1,1 pollici sarà sufficiente per leggere le notifiche e controllare i valori di salute. A tal proposito, è presente il monitoraggio continuo (anche di notte) della frequenza cardiaca e un resoconto completo della vostra attività, che vi aiuterà ad avere uno stile di vita più sano.

Per quanto riguarda le modalità di allenamento, la Oppo Band Style sarà in grado di seguirvi in 12 discipline diverse, che spaziano dalla semplice camminata al nuoto. La batteria si ricaricherà in soli 90 minuti e, nonostante sia di pochi mAh, non si scaricherà prima di 12 giorni. Se a questo aggiungiamo il fatto che la Oppo Band Style potrà essere abbinata sia con un sistema iOS che Android, diventa chiaro che si tratta di una smart band che chiunque potrà prendere in considerazione. Non sappiamo quando si presenterà una nuova occasione simile, quindi il nostro consiglio è quello di non indugiare ma approfittare dell’offerta.

Una giornata piena di offerte e, visto l’andazzo, sicuramente non mancheranno altre occasioni nelle prossime ore. Intanto, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!