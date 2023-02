San Valentino si avvicina, e cosa c’è di meglio che regalare un nuovo smartphone alla propria dolce metà, magari accompagnato da uno smartwatch o da un paio di auricolari? Grazie alle fantastiche promozioni di Oppo, valide dall’8 al 13 febbraio, potrete farlo risparmiando centinaia di euro!

Nella pagina dedicata alla festa degli innamorati sono disponibili infatti tantissimi prodotti in offerta e in bundle, con sconti fino al 50%. Dagli smartphone agli smartwatch, passando per auricolari Bluetooth e speaker wireless, troverete sicuramente il regalo perfetto per il vostro partner, e potrete acquistarlo optando anche per il pagamento in 3 rate senza interessi con Scalapay.

Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio il bundle comprendente lo smartphone Oppo Find X5 Pro, gli auricolari wireless Enco X e lo smartwatch Watch Free, il tutto a 1.119,99€ anziché 1.706,99€. Inoltre, una volta aggiunto l’ordine al carrello avrete un ulteriore sconto di 150,00€, arrivando a pagare solamente 969,99€!

L’Oppo Find X5 Pro rappresenta uno degli smartphone più spettacolari tra i top di gamma attualmente sul mercato, complice un comparto fotografico da 3 obiettivi, di cui un grandangolare da 50MP, un ultra grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 13MP. Riuscirete a scattare immagini e registrare video con una qualità incredibile, complice anche lo stabilizzatore ottico a 5 assi che vi permetterà di realizzare scatti perfetti anche in movimento.

Oltre al comparto fotografico strabiliante, l’Oppo Find X5 Pro presenta anche un display AMOLED da 6.7″ che supporta un miliardo di colori, e il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che rende il dispositivo incredibilmente veloce e performante. Infine, la batteria riesce a raggiungere il 50% di ricarica in appena 12 minuti e il 100% in 47 minuti, per uno smartphone sempre pronto all’uso.

Nel bundle abbiamo poi gli auricolari wireless Oppo Enco X, dotati di tecnologia di cancellazione del rumore a tre microfoni, un filtro adattivo e rilevamento del vento. L’insieme di questi tre elementi permette di eseguire chiamate incredibilmente nitide anche nelle situazioni più rumorose, mentre il design a doppio driver assicura un audio dalla qualità elevatissima. L’autonomia arriva invece fino a 25 ore di riproduzione continua, e per fare il pieno di energia è sufficiente posare la custodia di ricarica sull’apposito tappetino.

Infine, ultimo ma non per importanza vi è lo smartwatch Oppo Watch Free, dotato di un ampio schermo AMOLED da 1,64″ che fornisce ampia visibilità in qualsiasi condizione di luce. Le oltre 100 modalità di allenamento consentono di monitorare qualsiasi attività fisica, ottenendo dati su parametri come il battito cardiaco, le calorie bruciate, i chilometri percorsi e molto altro. Vi sono poi tantissime altre funzionalità aggiuntive, come il monitoraggio del sonno, il conteggio dei passi, il timer e la lettura delle notifiche.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti e bundle in sconto sul sito di Oppo in occasione di San Valentino, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che le promozioni saranno valide solo fino al 13 febbraio, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione!

