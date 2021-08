Oppo Days Mediaworld: smartphone e smartband a prezzi scontatissimi

Siete alla ricerca della vostra prima smartband o state cercando un’ottima occasione per sostituire il vostro vecchio telefono? Vi informiamo che questo potrebbe essere il momento giusto per comprare entrambi i dispositivi, dato che su Mediaworld si stanno svolgendo gli Oppo Days. L’iniziativa, però, sarà valida solo fino a domani 25 agosto quindi, senza indugiare troppo, scopriamo subito quali sono le offerte e quale potrebbe essere il prodotto su cui puntare.

Come detto, per questa iniziativa il portale ha selezionato diverse smartband e una serie di smartphone della nota azienda che coprono ogni fascia di prezzo, dalla entry level fino alla fascia alta, dove troviamo il Find X3 Neo a 659,00€ anziché 799,99€. A nostro giudizio, però, l’offerta riguardante l’Oppo A94 5G è ancora migliore, dato che quest’ultimo viene proposto a soli 299,00€, che è una delle cifre più basse della rete per questo specifico modello.

Elegante e resistente, Oppo A94 5G è uno smartphone che vi darà la sensazione di impugnare un dispositivo premium, nonostante si inserisca nella fascia media del mercato. I suoi aspetti positivi non finiscono qui, dato che si tratta anche di un modello dalle buone prestazioni. Sotto la scocca è presente, infatti, il chip Mediatek Dimensity 800U, accompagnato da una GPU Mali-G57 MC3 e da 8GB di RAM, con lo spazio di archiviazione di 128GB. Se la memoria interna non dovesse bastare, potrete espanderla grazie alla possibilità di inserire una Micro SD, ottimo per coloro che tendono a scattare tante foto e salvare numerosi video. A tal proposito, Oppo A94 5G riesce a registrare in 4K, una risoluzione che, come saprete, necessita di tanto spazio libero.

Rimanendo a tema multimediale, sono 4 i sensori posteriori che vi permetteranno di scattare ottime foto, anche in condizioni di luce difficili, grazie all’ampia apertura focale f 1.7 del sensore principale da 48MP e alla modalità notte, attivabile anche durante le riprese video. Il display è un AMOLED da 6.43 pollici con supporto all’HDR ed è munito, chiaramente, di impronta digitale, situata al di sotto di esso. Infine, quando si parla di Oppo, non si può non citare la ricarica rapida, che su Oppo A94 5G è di ben 30W. Per darvi un’idea della velocità di ricarica, con soli 5 minuti potrete scorrere i post dei vari social network per 1 ora.

Un ottimo smartphone di fascia media, dunque, che a meno di 300€ merita di essere preso in considerazione. Ad ogni modo, vi ricordiamo che sulla pagina dedicata agli Oppo Days troverete tante altre occasioni interessanti. Ciò detto, prima di proseguire, ricordatevi infine di iscrivervi sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

