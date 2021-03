Oppo festeggia la primavera con sconti oltre il 40%

Per festeggiare l’arrivo della primavera, nonché la festa del papà, Oppo ha deciso di proporre alcuni suoi prodotti con sconti oltre il 40%! Queste occasioni sono già attive e possono essere sfruttate presso i principali negozi di elettronica, oltre che su Amazon, che si rivela probabilmente il miglior posto dove effettuare gli acquisti, considerata anche l’attuale situazione pandemica che limita gli spostamenti. La promozione sarà valida fino al 31 marzo e coinvolge smartphone e auricolari. Un modo intelligente, dunque, per dotarsi di dispositivi tech dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Tra le offerte più rilevanti ci teniamo a segnalare gli auricolari wireless Oppo Enco Free, arrivati in Italia meno di un’anno fa e subito apprezzati dagli appassionati, grazie al loro prezzo molto aggressivo, per i materiali utilizzati e, ovviamente, alle loro qualità acustiche. Lanciati sul mercato a 169,00€, Oppo vi permetterà di acquistarli fino al 31 marzo a soli 99,90€, una cifra misera per degli auricolari davvero ben costruiti e dal design molto sobrio, perfetti per ascoltare al meglio la propria musica preferita, oltre che per conversare al telefono, s’intende.

Il bluetooth degli Oppo Enco Free funziona in modo binaurale, cioè il suono viene riprodotto su entrambi gli auricolari e con una sincronizzazione impercettibile. Ciò fa sì che potrete usarli anche per guardare film e contenuti video, beneficiando di una qualità sonora in grado rendere i dialoghi chiari e al tempo stesso offrire la giusta qualità dei bassi, senza andare a compromettere le frequenze più alte. Questo ottimo bilanciamento si traduce in un’esperienza di riproduzione molto fedele all’originale, che vi permetterà di ascoltare le vostre canzoni preferite come difficilmente potreste sperimentare su prodotti simili.

Inoltre, il doppio microfono vi permetterà di farvi sentire dall’altra parte in maniera chiara e senza rumori di sottofondo, oltre ad offrire una cancellazione del rumore degna di nota. Infine, ciò che rende gli Oppo Enco Free uno dei migliori auricolari wireless è l’autonomia, la quale arriva fino a 25 ore in ambito multimediale e 15 ore in modalità chiamata.

Dunque, che siano per voi stessi o meno, gli Oppo Enco Free sono un’ottima idea regalo in vista della festa del papà, ma le offerte Oppo spaziano anche su numerosi altri prodotti, che vi invitiamo a scoprire nella nostra lista personalizzata in calce o sulla pagina dedicata. Infine, non dimenticate di seguirci anche sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

