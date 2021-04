Oppo Find X2 Pro ad un prezzo fuori di testa da MediaWorld!

Messe da parte le festività di Pasqua, la nostra rassegna delle migliori occasioni online continua, e dopo aver visto le proposte di Amazon e eBay, è il turno di segnalarvi quali sono gli sconti del Solo per Oggi di MediaWorld che, come sempre, include una grande varietà di prodotti come smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici e dispositivi per la cura della persona con ribassi che possono anche diminuire il prezzo del 60%, ma solo fino a mezzanotte!

Una delle migliori offerte presenti è senza dubbio quella che riguarda lo smartphone Oppo Find X2 Pro che potrete acquistare con uno sconto di 500€ dal suo tipico prezzo, scendendo a 699,00€. Questa linea di smartphone si contraddistingue dai precedenti modelli a causa di una spiccata eleganza, dove linee curve e levigate, si adattano alla perfezione alla forma della mano nonostante le dimensioni generose e che soprattutto è in grado di resistere all’acqua e alla polvere grazie alla sua certificazione di impermeabilità IP68. Inoltre Oppo Find X2 Pro è dotato di uno schermo OLED da 6,7″, capace di raggiungere incredibili prestazioni in quanto a luminosità e fluidità delle immagini, con una risoluzione senza paragoni ed una frequenza di aggiornamento da 120 Hz che permette di riprodurre in maniera chiara e confortevole per gli occhi qualsiasi movimento.

A garantire le ottime prestazioni in quanto a velocità e multitasking di Oppo Find X2 Pro, ci pensano il processore interno Qualcomm Snapdragon 865, una RAM da 12 GB e 512 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico invece Oppo Find X2 Pro è dotato di una tripla fotocamera UltraVision, che sfrutta la potente intelligenza artificiale per realizzare scatti che riproducono fedelmente la realtà, grazie anche ad un potente zoom digitale fino a 60x ed una modalità ultra night 3.0, capace di trarre tantissimi dettagli anche nelle situazioni con poca luce. Inoltre la videocamera di Oppo Find X2 Pro è dotata di upscaling del movimento, perfetta per ridurre la sfocatura e il ritardo dei movimenti, andando ad ottimizzare quindi la qualità dei video fino a 120 fps.

Infine, parlando di Oppo Find X2 Pro non si può evitare di parlare della sua batteria da 4260 mAh che si andrà ad ottimizzare in base all’utilizzo, ma soprattutto capace di sfruttare la Ricarica Flash Super, che con i suoi 65W è in grado di caricare completamente lo smartphone in pochi minuti.

Insomma, avrete acapito che uno smartphone di fascia alta come Oppo Find X2 Pro, ad un prezzo così, è una vera offerta da non lasciarsi sfuggire, ma non bisogna mai dimenticare che si tratta pur sempre di una delle molte occasioni presenti nel Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

