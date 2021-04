Oppo Find X2 Pro al prezzo più basso di sempre nelle offerte MediaWorld!

Con questa ultima settimana di aprile ci pare indubbio che le offerte giornaliere di Mediaworld abbiano raggiunto il loro apice, grazie ad una serie di sconti che ci hanno permesso di portarci a a casa tantissimi prodotti a prezzi forse mai così competitivi. Un’occasione che, per altro, si ripete anche oggi, visto che sullo store sono disponibili per questo mercoledì, tanti, anzi tantissimi prodotti a prezzi molto bassi, tra cui non mancano smartphone, smart tv ed elettrodomestici vari, nonché diversi componenti per PC, tra cui processori, schede madri e SSD, quest’ultimi che, vi ricordiamo, potrebbero aumentare di prezzo a breve a causa della crypto Chia.

Ad ogni modo, una delle offerte più interessanti di oggi vede il ritorno di Oppo Find X2 Pro, che viene proposto al prezzo più basso di sempre, vale a dire a “soli” 679,00€. Come ben saprete, questo dispositivo è il top di gamma della precedente generazione della nota azienda cinese, divenuta ormai uno dei pilastri nel settore smartphone, il cui prezzo originario era di ben 1.199,00€.

Con Oppo Find X2 Pro stiamo quindi parlando di uno dei migliori smartphone del 2020, che vanta al suo interno una componentistica di tutto rispetto tra cui un processore Snapdragon 865, ben 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, che vi permetteranno di salvare grossi quantitativi di file senza dover prendere in considerazione una variante più costosa, come avviene con la maggior parte delle controparti, che partono da tagli di memoria molto più limitati. Nel pratico, Oppo Find X2 Pro è uno smartphone che ancora oggi offre ben pochi compromessi, vantando un’attenzione tanto dal punto di vista dell’hardware quanto del design, o in aspetti come la definizione del display, il comparto fotografico e l’autonomia: tutte caratteristiche elevate ai vertici, oggi accessibili ad un prezzo mai così vantaggioso grazie a Mediaworld.

Come sappiamo, gli smartphone di fascia alta puntano molto sul comparto fotografico e gli appassionati saranno felici di sapere che Oppo Find X2 Pro è persino dotato del tanto richiesto sensore periscopico, che vi permetterà di effettuare zoom ottici fino a 5x, consci del fatto che potrete spingervi ben oltre questa soglia, al costo di una perdita di qualità minima. Da primato è anche lo schermo OLED, che vanta una risoluzione di ben 1440×3168 pixel, e il caricabatterie da 65W, che vi permetterà di completare una ricarica in poco più di 30 minuti.

Con la giornata di oggi, quindi, Mediaworld ha voluto riproporre quella che è una delle migliori alternative ai smartphone più blasonati del mondo Android ad un prezzo che riteniamo imperdibile. Detto ciò, il portale ha in serbo numerosi altri prodotti top a prezzi accessibili, i quali vi invitiamo a scoprirli tutti nella pagina dedicata all’iniziativa. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

