Se è vero che i Fresh Sales eDays di eBay sono terminati, è anche vero che il portale continua a proporre fantastiche offerte, soprattutto in occasione del nuovo mese. Gli sconti coinvolgono ancora una volta tanti prodotti, ma in questa occasione vi segnaliamo l’Oppo Find X3 Neo, uno smartphone commercializzato a 799,99€ e acquistabile ora a soli 379,99€ grazie alle offerte del noto portale.

Un risparmio di quasi 400€, che rende questo smartphone un vero best buy, anche a fronte dell’arrivo di nuovi modelli che, tuttavia, non hanno permesso a Oppo Find X3 Neo di perdere il suo valore. Vi ricordiamo infatti che si tratta di uno smartphone di ottimo livello, dotato di specifiche tecniche quasi da top di gamma.

Un esempio è la memoria integrata fissa da 256GB, il doppio rispetto a quella che siamo soliti trovare su altri dispositivi. La memoria, inoltre, è di tipo UFS 3.0 e ciò significa che le prestazioni generali dello smartphone saranno molto buone, anche perché il tutto viene gestito dall’ottimo processore Snapdragon 865, il top di gamma fino a pochi anni fa per quanto concerne i dispositivi mobile.

L’apertura di numerose applicazioni simultanee e la relativa gestione è assicurata poi dai 12GB di RAM, una quantità di memoria davvero notevole per uno smartphone, la cui utilità si vedrà nelle varie operazioni multitasking, che saranno semplici da gestire grazie anche all’ampio display OLED da 6,55 pollici. Quest’ultimo vanta una luminosità di oltre 1.000 nits e una frequenza di aggiornamento a 90 Hz, il che significa che non avrete difficoltà a visualizzare lo schermo in queste giornate di sole e il tutto funzionerà in modo fluido.

La connettività di Oppo Find X3 Neo è massima, dal momento che abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS e una porta USB Type-C. Discorso simile anche per quanto riguarda il comparto fotografico, caratterizzato da un sensore principale Sony IMX766, uno dei migliori mai implementati su uno smartphone, in grado di scattare foto e registrare video di ottima qualità, fino al 4K a 60 FPS.

eBay dunque offre ancora una volta fantastiche occasioni d’acquisto per chi è alla ricerca di un nuovo dispositivo, in questo caso di un nuovo smartphone. Ciò detto, suggeriamo di non perdere altro tempo e di recarvi subito sulla pagina dedicata.

