I motivi per acquistare un nuovo smartphone sono tanti e se vi trovate in questa situazione sarete felici di sapere che il prezzo di Oppo Find X3 Neo è in caduta libera su eBay, al punto che potrete acquistarlo oggi a 379,99€ invece di 799,90€.

Siamo di fronte a un risparmio netto di quasi 400 euro, il che rende questo smartphone un best buy su questa fascia di prezzo. A meno di 400,00€, infatti, è difficile trovare dispositivi con specifiche tecniche di un top di gamma, a maggior ragione se poi la potenza viene accompagnata da una memoria interna di 256GB, quando quella della concorrenza si limita spesso a 128GB a parità di prestazioni.

La maggior memoria vi permetterà di superare i limiti imposti dall’assenza dell’espansione di memoria, potendo così salvare molti più dati, oltre alla possibilità di registrare lunghi video in 4K. Ciò che rende poi Oppo Find X3 Neo uno smartphone top di gamma non è solo il chip Qualcomm Snapdragon 865, ma anche il comparto fotografico, tra i pochi a implementare un teleobbiettivo dedicato sotto i 400 euro. Quando scatterete le foto, dunque, lo zoom non verrà interpolato, a patto di non ingrandire troppo l’immagine, che rimarrà comunque di buona qualità fino al 5x. Gli scatti normali, invece, saranno affidati al sensore Sony IMX766, tra i migliori mai implementati su uno smartphone, che vi permetterà di scattare foto nitide e poco mosse anche di notte, merito anche dell’intelligenza artificiale, che ottimizzerà gli scatti sia in diurna che in notturna quando necessario.

Lo stesso vale per i video, dove potrete attivare la modalità Ultra Night Video per illuminare le scene buie, mentre il tracking di messa a fuoco automatica vi renderà molto più semplice mantenere a fuoco i soggetti in movimento, liberandovi della necessità di cliccare spesso sullo schermo per far sì che il sensore tenga il passo con ciò che si sta riprendendo. Con una frequenza di 90Hz e una luminosità di 1.100 nit, anche il display supera la qualità tipica di questa fascia di prezzo, soprattutto per quanto concerne quella sotto la luce diretta del sole. Trovare infatti uno schermo che supera i 1.000 nit all’aperto è piuttosto difficile se si escludono gli smartphone premium.

Insomma, capite bene che, al nuovo prezzo di vendita, Oppo Find X3 Neo è uno smartphone che soddisferà appieno tutte le vostre aspettative, motivo per cui non indugiate troppo se volete approfittare di questa offerta, visto che il prezzo, dopo i continui ribassi, potrebbe alzarsi di nuovo da un momento all’altro.

