OPPO Find X3 Pro in sconto di 250€ su Amazon!

Continua la nostra rassegna dedicata a quelle che sono le ottime offerte per questo ultimo lunedì di settembre sicché, dopo la mattinata in cui vi avevamo offerto l’ottimo notebook da gaming Asus ROG Strix G17, scontato quasi di 200€, toniamo ora a parlare di Amazon, e di offerte dedicate alla tecnologia di alto livello, giacché sullo store è disponibile l’ottimo Oppo Find X3 Pro, venduto con ben 250 euro di sconto!

Un affare, che rientra, per altro, in una intera promozione a tema Oppo che Amazon ha messo in piedi proprio in queste ore e che, oltre a Find X3 Pro, include anche altri prodotti a marchio Oppo, tra cui auricolari true wireless e smartband.

Si tratta, insomma, di un’occasione davvero eccezionale, specie considerando che se parliamo di Oppo Find X3 Pro, parliamo di uno smartphone con circa 6 mesi di vita sulle spalle, e che è sin dal suo lancio è stato apprezzatissimo sia dalla critica di settore quanto dai clienti. Il merito è certamente della volontà di Oppo di alzare la qualità dei suoi dispositivi, anzitutto proponendosi con un design completamente nuovo, ed aggiungendo al pacchetto un comparto fotografico di grandissimo pregio, oggi come oggi fondamentale per sopravvivere nell’agguerritissimo mercato degli smartphone di fascia alta.

Da questo punto di vista, Oppo Find X3 Pro si propone con ben quattro sensori fotografici, che lavorano in modo coeso per offrire scatti davvero straordinari. Per la precisione parliamo di una doppia fotocamera primaria (Grandangolare e Ultra Grandangolare da 50MP), e da un doppio sensore Sony IMX766 a 10 bit, in grado di sfruttare una gamma cromatica di 1,07 miliardi di colori sia per gli scatti che per le riprese video. Gamma che viene, ovviamente, ripresa anche dal bellissimo schermo, capace di riportare in modo eccezionale quelle che sono le innumerevoli sfumature delle vostre foto, proponendosi con una resa visiva a dir poco eccezionale, anche grazie al refresh rate da 120Hz che rende le immagini a schermo con grande fluidità.

A concludere un pacchetto hardware eccezionale, ci pensano poi un processore Qualcomm Snapdragon 888, in grado di sprigionare performance di assoluto livello, ed una batteria dotata delle tecnologie Oppo, SuperVOOC 2.0 a 65W e AirVOOC a 30W, grazie al quale è possibile ottenere il 100% di ricarica dello smartphone in appena 30 minuti!

Originariamente venduto al prezzo di 1.149,99€, Oppo Find X3 Pro è oggi in sconto a soli 899,90€, in quella che è un’occasione davvero da non perdere per chiunque sia alla ricerca di uno smartphone potente e versatile, dotato anche di uno stile decisamente accattivante. Inoltre, come detto in apertura, Find X3 Pro è comunque solo una delle tante proposte Amazon, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alla pagina principale dello store dedicata alle offerte Oppo, così che possiate rintracciare anche tutti gli altri sconti disponibili. Ciò detto, prima di lasciarvi alla lista di offerte disponibili, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

