Oppo Find X3 Pro: nuovo minimo storico su eBay, oltre 200€ di sconto

Continuiamo con le migliori offerte di questa seconda parte di maggio segnalandovi prima di tutto le proposte giornaliere dei principali portali come eBay, il quale si conferma anche oggi uno dei punti di riferimento dove trovare prodotti al prezzo più basso della rete. Gli sconti sono disponibili su molte categorie merceologiche, quindi se siete alla ricerca di grandi occasioni e di numerosi articoli tra cui scegliere, dare un’occhiata al vasto catalogo di eBay non può che essere vantaggioso.

Tra le offerte odierne più interessanti spicca il recentissimo Oppo Find X3 Pro, un dispositivo che abbiamo avuto modo di conoscere non solo attraverso la nostra recensione, ma anche in un’occasione in cui veniva proposto già a prezzo scontato, occasione che oggi si ripete ma ad un prezzo ancora più vantaggioso rispetto al precedente, permettendovi di comprare uno dei migliori smartphone del 2021 al prezzo più basso mai registrato su eBay, ossia 859,99€ invece di 1.099,99€.

Se siete appassionati di smartphone, saprete che Oppo Find X3 Pro ha saputo alzare il livello di qualità per quanto concerne la categoria smartphone, e lo ha fatto presentando un design totalmente nuovo, con il modulo fotografico posteriore studiato per eliminare lo scalino che intercorre tra le fotocamere e la scocca del dispositivo, rendendo la sagoma un vero e proprio elemento di stile.

Un’altra caratteristica di Oppo Find X3 Pro che ha saputo smuovere le acque del mercato degli smartphone è il sensore microscopico, che vi permetterà di scattare foto estremamente dettagliate da una distanza molto ravvicinata, acquisendo dettagli mai raggiunti da nessun altro smartphone prima d’ora. Rimanendo a tema fotografico, è presente inoltre il teleobiettivo, la cui capacità ottica è di ben 5x, ma con l’aiuto dell’intelligenza artificiale può arrivare fino a 20x, proponendosi come uno dei migliori smartphone anche per quanto riguarda l’aspetto multimediale. Essendo un top di gamma rilasciato nel 2021, ovviamente non manca lo Snapdragon 888, un display in alta definizione e una ricarica rapida da ben 65W.

Grazie ad eBay, dunque, gli appassionati di smartphone possono acquistare uno degli ultimi top di gamma risparmiando già diverse centinaia di euro. Vi ricordiamo però che sulle pagine del portale troverete tantissime altre offerte, alcune direttamente in calce a questo articolo. Ciò detto, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

