Se siete alla ricerca di dispositivi Oppo a prezzi d’occasione, dagli smartphone agli smartwatch, vi informiamo che sulle pagine dell’Oppo Store sono stati rilasciati tagli di prezzi su svariati prodotti singoli e bundle, con sconti fino a 500€.

Offerte significative dunque, proprio come quelle rilasciate in occasione del capodanno cinese. Avete quindi di nuovo l’occasione di acquistare smartphone, smartwatch e auricolari Oppo a prezzi competitivi, soprattutto se vi soffermate sui bundle che, a nostro avviso, sono i più interessanti. Ovviamente la promozione non durerà per sempre, pertanto non lasciatevi scappare questa seconda chance, valida fino alle ore 23:59 del 29 gennaio.

Tra i bundle più interessanti, sia per la qualità dei prodotti che per il prezzo finale, citiamo quello relativo all’Oppo Reno8 Pro, abbinato a una coppia di Enco X2, a un Watch Free e a una cover per il suddetto smartphone. Un bundle dal valore di oltre 1.100 euro, di cui ovviamente Oppo Reno8 Pro è il punto cardine, ma che può essere vostro a soli 749,99€, grazie anche a un coupon di 50 euro che si applicherà automaticamente al carrello.

Se avete letto la nostra recensione su Oppo Reno8 Pro saprete già di che pasta è fatto questo smartphone che, pur non essendo il modello più all’avanguardia del produttore, monta il chip MariSilicon X, ossia il primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging. La grande potenza abbinata a un’ottima efficienza energetica rende possibile l’elaborazione di immagini RAW in tempo reale, la cattura di splendidi video in modalità Night Video AI in 4K con anteprima live e, in generale, una gestione impeccabile del comparto fotografico, rendendo Oppo Reno8 Pro uno dei migliori smartphone per gli scatti notturni o in condizioni di luce scarsa.

Non a caso, l’isola dentro la quale si trovano i sensori fotografici occupa quasi la metà dello spazio nella parte posteriore dello smartphone, necessario affinché i sensori possano avere lo spazio adatto per essere implementati correttamente. Oppo ha fatto in modo che l’enorme isola si fonda perfettamente con il design del dispositivo e con lo schermo in 2,5D, riducendo al minimo le cornici laterali, a tutto vantaggio di un rapporto schermo/superficie, che supera abbondantemente la soglia del 90%. Insomma, un dispositivo capace non solo di garantire prestazioni all’avanguardia in tutti i settori, ma anche elegante, con un design in grado di farsi riconoscere all’istante, cosa che ultimamente non avviene con gli smartphone moderni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alle pagine di Oppo Store per scoprire ogni singola proposta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

