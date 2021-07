Oppo Reno 4 Pro in super offerta da Mediaworld!

La nostra rassegna delle migliori offerte di questo venerdì prosegue passando per il portale di Mediaworld che, attraverso la sua nuova iniziativa Mobile e TV Mania, ci propone una ricca quantità di offerte su smartphone, televisori e tantissimi altri prodotti. Inoltre, acquistando uno tra i prodotti selezionati per la suddetta iniziativa, potrete avere Microsoft 365 Personal + MCafe al prezzo speciale di 69,99€ e con una spesa aggiuntiva di 30€ potrete avere Microsoft 365 Family + MCafe. L’iniziativa è valida fino al 31 luglio, quindi il nostro consiglio è di coglierla al volo quanto prima!

Tra l’enorme varietà di prodotti disponibili, vi segnaliamo l’ottimo smartphone OPPO Reno 4 Pro Space Black, in vendita adesso al prezzo di 399€ anziché 799€ a seguito taglio di prezzo che vi permetterà di risparmiare ben 400€! Questo smartphone di fascia media realizzato da Oppo, è un dispositivo ideale per coloro che necessitano di uno smartphone dal design leggero e sottile, ottimo anche per ciò che concerne l’autonomia. La luminosa scocca posteriore, realizzata grazie alla tecnica Reno Glow, crea sfumature inconfondibili che si abbinano perfettamente all’innovativo display curvo 3D da 6.5“, ottimizzato automaticamente per regolare il contrasto dei pixel in tempo reale, e quindi riprodurre immagini con colori reali e vividi sia sotto una forte luce diretta che negli ambienti scuri.

All’interno di questo smartphone troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 765G da 2.4 Ghz progettato eseguire al meglio le vostre app e i vostri giochi, rendendo questo dispositivo più veloce e fluido che mai. Inoltre completano le caratteristiche interne la presenza di 256 GB, 12 GB di RAM, e la possibilità di inserire una seconda scheda SIM. Altro punto di forza di questo smartphone è l’ampia batteria da 4000mAh a cui si aggiunge la funzione SuperVOOC 2.0 che vi permetterà di utilizzare il dispositivo per tutto il giorno, anche con un utilizzo intenso. Equipaggiato con ben 3 fotocamere da 48 Mp, questo smartphone possiede la funzione Ultra Night Video Grandangolare e un sensore IMX708 ultra-wide, perfetto per tutte le volte che vorrete registrare video notturni di alta qualità.

Come avrete capito l’Oppo Reno4 Pro Space Black è uno smartphone dalle ottime performance a al suo nuovo prezzo diventa un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Insomma, come avrete avuto modo di vedere, le offerte di Mediaworld sono veramente tantissime, e prima di lasciarvi alla nostra selezione di prodotti, vi suggeriamo caldamente di visitare il portale per scoprire tutte le offerte dell’iniziativa. Prima di lasciarvi all’acquisto dei vostri articoli, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!