Oppo Reno 4Z a meno di 350€ nelle offerte del giorno eBay

Dopo avervi proposto le offerte di Amazon, che pare abbia voluto anticipare il Black Friday, vogliamo portare alla vostra attenzione anche le offerte attuali di eBay, dal momento che il famoso portale propone numerosi prodotti a prezzi interessantissimi, dando la possibilità a tutti di portarsi a casa ciò che serve a cifre mai così basse.

Un esempio di questi prodotti è lo smartphone Oppo Reno 4Z, che oggi viene proposto a soli 344,99€ rispetto agli originali 660,00€. Un risparmio davvero notevole che fa diventare questo dispositivo uno dei migliori che potete acquistare in questa fascia di prezzo, dato che dispone di un display AMOLED da 6,57 pollici, 8GB di RAM e un comparto fotografico che vanta 4 sensori, con il principale da 48 MP realizzato da Sony, una garanzia sotto questo aspetto. Vale la pena anche di parlare del processore Dimensity 800 a 8 core, ovvero uno degli ultimi presentati da Mediatek e che integra il modem 5G, oltre a vantare prestazioni ed efficienze decisamente migliori rispetto alle vecchie soluzioni.

Caratteristiche che gli permettono di essere fluido in qualsiasi situazione e di gestire lo schermo da 120 Hz senza problemi. Inoltre, non manca la ricarica rapida che, sebbene non sia la più veloce in assoluto, permette di ricaricare la batteria da 4.000 mAh in pochissimo tempo. Insomma, si tratta di uno smartphone a cui non gli manca nulla e che vanta prestazioni superiori alla media e, grazie alle offerte eBay, può essere comprato ad un prezzo competitivo, diventando così un’ottima alternativa a tanti altri modelli.

Ovviamente, c’è molto altro in offerta nel catalogo del famoso portale, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata o magari dare un’occhiata alla nostra lista in calce, dove abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili attualmente su eBay. Infine, vi invitiamo a iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

