Oppo Reno 6 già ad un prezzo shock su eBay

Quando si tratta di eBay, la voglia di effettuare gli acquisti online è sempre alta, grazie non solo alle varie iniziative che puntualmente vengono lanciate dal portale, ma anche e soprattutto grazie alla sezione de “Gli Imperdibili” di eBay, che vanta un altissimo numero di prodotti in offerta, le quali con il nostro aiuto saprete subito quali sono quelle che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Parliamo di eBay, quindi è logico attendersi risparmi sulle più disperate categorie merceologiche, ma l’offerta più interessante di oggi riteniamo sia quella relativa all’Oppo Reno 6, uno smartphone presentato in Italia circa 1 mese fa a 499,99€, a cui gli sono stati tolti subito 100€ dal prezzo originale, permettendovi di acquistarlo a 399,99€. Ancora una volta, dunque, eBay si conferma uno dei punti di riferimento dove trovare le ultime soluzioni tecnologiche a prezzi scontati e quella in oggetto è senz’altro un’ottima occasione per chi si appresta a cambiare smartphone.

L’Oppo Reno 6 è un dispositivo di fascia media, cioè pensato per coloro che vogliono uno smartphone con caratteristiche molto vicine a quello di un top di gamma ma ad un prezzo decisamente più alla portata. A tal proposito, il nuovo Oppo Reno 6 ha centrato il punto, come d’altronde il noto produttore cinese sta ormai facendo da diversi anni a questa parte, riuscendo a piazzare i suoi dispositivi tra i più ambiti della categoria.

Il cuore della nuova proposta di Oppo è un MediaTek Dimensity 900, accompagnato da 8GB di RAM che, grazie ad una particolare funzione del software, potrete espanderla fino ad altri 5GB. Si tratta di una sorta di memoria virtuale, che va a recuperare il quantitativo di RAM dallo spazio di archiviazione, esattamente come la memoria virtuale o file di paging di Windows. Un accorgimento che finora non si era mai visto su uno smartphone, utile per aumentare le già ottime prestazioni del dispositivo.

Con un schermo da 6,43 pollici protetto da Gorilla Glass 5, ovviamente con tecnologia AMOLED e ad alto refresh rate, Oppo Reno 6 si rivela uno smartphone compatto e resistente, nonché brillante, grazie alla particolare colorazione della scocca posteriore in vetro. Sempre nella parte posteriore trova spazio un comparto fotografico composto da 3 sensori, di cui il principale da 64MP con f/1.7, capace di scattare ottime foto in qualsiasi condizione, così come i video, un altro punto dove Oppo riesce a far meglio rispetto a molti competitor. La certificazione IP54 e la ricarica rapida Super VOOC 65W completano le specifiche tecniche che fanno sì che Oppo Reno 6 sia uno smartphone da non perdere.

Come al solito, “Gli Imperdibili” di eBay contengono tantissime altre offerte interessanti, alcune delle quali abbiamo riportato in calce per facilitarvi la ricerca. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora desideriate ricevere le notifiche con le offerte più vantaggiose, non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

