Oppo Reno4 Z 5g ad un prezzo mai visto nelle Offerte del giorno eBay!

Dopo avervi proposto le migliori offerte di Amazon, è arrivato il momento di proporvi anche le occasioni Imperdibili con cui eBay vuole cominciare questa settimana di festività, che includono sempre una vasta gamma di articoli tra cui smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, abbigliamento, profumi e tanto altro con sconti che arrivano a superare il 70%. Di certo si tratta di promozioni che con la loro varietà potranno ispirarvi per realizzare le ultime idee regalo per Natale prima che i tempi di consegna possano dilatarsi fino a dopo le feste.

Tra le proposte di eBay, quella che vogliamo proporvi riguarda Oppo Reno 4Z, lo smartphone 5G che in queste ore potrete acquistare con uno sconto del 55%, ossia a 299,99€. Questo smartphone moderno racchiude dentro di se le migliori caratteristiche della serie Reno, in un design slanciato, ergonomico ed estremamente leggero, perfetto per l’utilizzo ad una mano sola. Il suo Silky Display da 6,47″ ha una frequenza di 120 Hz che rende ogni movimento sullo schermo estremamente fluido con una risposta talmente instantanea che fa di Oppo Reno 4Z uno smartphone ideale anche per il gaming, anche grazie ai suoi 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Una delle maggiori caratteristiche di Oppo Reno 4Z è data dalla dual selfie camera, che con il suo doppio obbiettivo riesce a far risaltare il soggetto in qualsiasi ambiente con dettagli nitidi e un particolare effetto bokeh professionale, che rende ancora più chiara la differenza dallo sfondo. La fotocamera principale di Oppo Reno 4Z è composta da una quad-camera da 48 MP con ultra-grandangolo e modalità Ultra Night mode, che riesce a scattare foto nitide e bilanciate anche in condizioni di poca luminosità.

La presenza di una tecnologia di Ultra Steady mode permette allo smartphone di girare video senza sfocature e che riesce, grazie al preciso giroscopio, a rimanere stabile in situazioni di movimento anche più frenetiche come la bicicletta o la corsa. La potente batteria da 4.000 mAh e la possibilità di sfruttare la modalità di ricarica rapida da 18W di Oppo Reno 4Z, permette a questo smartphone di avere una grande autonomia.

Oltre alla macchinetta all’Oppo Reno 4Z, le offerte Imperdibili di eBay coinvolgono un gran numero di prodotti anche dedicati al Natale, e perciò il nostro consiglio rimane sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi. Come ultima cosa prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di questo fine settimana, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

