Se siete alla ricerca di un ottimo smartphone e, al contempo, vorreste risparmiare qualche soldo in vista dell’estate, allora fermatevi subito, perché questa è l’offerta che fa per voi, giacché su Amazon è in sconto lo splendido Oppo Reno6, arrivato sul mercato da meno di un anno con un ottimo rapporto qualità/prezzo, e oggi più conveniente che mai!

La proposta Amazon? Appena 379,99€ contro i 499,99€ del prezzo originale, ovvero uno sconto di ben 120 euro su quello che è uno smartphone ancora oggi molto valido, e perfetto per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo capace di fare un po’ di tutto, ma ad un prezzo accessibile.

Equipaggiato con un performante processore MediaTek Dimensity 900, Oppo Reno6 è uno smartphone performante e versatile, progettato per dare il meglio anche nel gaming, grazie alla sua apposita modalità, che aumenta del 18.4% le performance della CPU e dell’11.1% quelle della GPU, potendo così permettervi di giocare anche ai titoli più esosi in termini di risorse hardware, come ad esempio COD mobile.

Il processore, tuttavia, non è l’unica nota positiva di questo ottimo smartphone, giacché Oppo si è anche impegnata nell’offrire, ad un prezzo conveniente, un comparto fotografico di tutto rispetto che vanta una tripla fotocamera, con un obiettivo principale da ben 64MP, che processa colore e temperatura grazie ad un software supportato sapientemente da una IA interna.

Il risultato sono immagini di ottima qualità, nitide, ricche di dettagli, ma anche video puliti, in grado di cogliere anche i movimenti più rapidi, anche grazie alla funzione “Focus Tracking” sviluppata da Oppo, che rende le riprese sempre nitide, e con una messa a fuoco automaticamente centrata sulle azioni in movimento. Ciliegina sulla torta del comparto foto/video è poi la tecnologia “AI Highlight Video” che, combinando la funzione HDR Live di Oppo all’algoritmo Video Ultra Night, ottimizza automaticamente i video in base alle condizioni di luce dell’ambiente, così che le riprese siano eccezionali anche in condizioni di scarsissima luminosità!

Dotato, infine, di una batteria da ben 4300 mAh, Oppo Reno6 è più che in grado di arrivare a fine giornata con una sola ricarica, senza contare la sua eccellente tecnologia di super ricarica che, in appena 34 minuti è in grado di ricaricare completamente lo smartphone, così che esso sia sempre pronto all’uso, anche per le attività più esose in termini energetici come, appunto, il game o la ripresa di video in alta definizione.

Venduto com’è all’invitante prezzo di appena 379,99€, Oppo Reno 6 è, in sostanza, uno smartphone davvero consigliatissimo, soprattutto considerando l’attuale proposta Amazon e, per questo, non c’è consiglio migliore di quello di accaparrarselo subito, rimandandovi direttamente alla pagina del prodotto presente sullo store.

