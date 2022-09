Se siete alla ricerca di uno smartphone e non siete tra quelli che puntano esclusivamente alle ultime uscite, solitamente più costose, segnaliamo l’offerta sull’OPPO Reno6 5G, ottimo smartphone mid-range che oggi viene proposto da Amazon con uno sconto di ben 150€!

A seguito di questo taglio di prezzo sul modello con supporto 5G, il portale vi permetterà di acquistare questo ottimo smartphone di fascia media a soli 349,00€ invece di 499,99€. Oltre alle specifiche tecniche interessanti, la serie OPPO Reno6 si farà apprezzare anche per il design e materiali, poiché il dispositivo è realizzato attraverso l’innovativo processo OPPO Glow, che conferisce alla scocca posteriore una sorta di cristallizzazione, con tanti puntini bianchi che ricordano molto la neve al punto di congelamento.

Questa peculiarità, che rende OPPO Reno6 5G forse unico da questo punto di vista, è presente su entrambe le colorazioni (blu artico e nero stellato), e avrete modo di scegliere quella che vi piace di più, essendo che entrambe vengono proposte allo stesso prezzo vantaggioso. Frontalmente lo smartphone si presenta con cornici sottili su tutti i lati e con il foro per il sensore situato in alto a sinistra, mentre nella parte posteriore spicca il modulo fotografico composto da 3 sensori, il principale da 64MP.

Le foto scattate con l’OPPO Reno6 5G saranno ottime, grazie non solo al sensore ad elevate prestazioni, ma anche al software, su cui il produttore ha lavorato parecchio. A tal riguardo, troverete interessanti le modalità AI Highlight Video 2.0, Ultra Steady Video e Ultra Dark, che vi permetteranno rispettivamente di registrare video luminosi in condizioni di luce non ottimale e con la massima stabilizzazione.

La ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W si aggiunge ai fattori che rendono OPPO Reno6 5G uno smartphone da non lasciarsi sfuggire a questo prezzo. Quest’ultima consentirà alla batteria da 4300 mAh di ricaricarsi completamente in soli 30 minuti e, qualora vi accorgiate di non arrivare a fine giornata, vi basteranno 5 minuti di carica per ottenere una buona percentuale di autonomia.

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito al prodotto, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina dedicata allo smartphone, che vi abbiamo comodamente linkato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

