Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone o di un nuovo accessorio smart da associare al vostro telefono, e volete affidarvi ad uno dei migliori brand in termini di rapporto qualità/prezzo, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a queste offerte che Amazon sta dedicando ad Oppo, contenenti una buon quantità di prodotti diversi ed a prezzi, tutto sommato, molto convenienti!

Tra i vari prodotti compresi in questa promozione vi suggeriamo di dare un’occhiata all’ottima smartband Oppo Band Sport, che oggi è in sconto a soli 23,99€ contro i 49,90€ del prezzo originale, che si traducono in uno sconto del 52%!

Un ottimo affare, specie se consideriamo le ottime caratteristiche di questa smartband Oppo che, anzitutto, in appena 20 grammi si propone con un eccellente display AMOLED da 1,1″, perfettamente leggibile anche in condizioni di grande luminosità. Come se non bastasse, questa smartband è anche dotata si di sensore per il battito cardiaco, che del sempre ricercato sensore SpO2, ormai considerato un must per qualsiasi prodotto di questa categoria.

Dal punto di vista del monitoraggio, Oppo Band Sport si propone con ben 12 discipline diverse che vanno dalla camminata al nuoto, cosa possibile grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità! Inoltre, scegliendo Oppo Band Sport sarete sicuri di avere al polso un dispositivo capace di accompagnarvi nel corso dei vostri allenamenti con fino a 12 giorni di utilizzo continuato, prima di dover poi effettuare un ciclo di ricarica. Non pochi, anche a confronto dei dispositivi più blasonati del mercato.

Insomma, sono diverse le offerte messe a disposizione di Amazon per ciò che concerne il brand Oppo e, per questo, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata direttamente alla pagina dedicata alla promozione, così che possiate selezionare l’offerta che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, con cui potrete scoprire in tempo reale quelli che soni i migliori sconti della rete. I canali sono quattro e sono tematici, e li abbiamo dedicato agli sconti quotidiani relativi a: Offerte generiche, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!