Se state cercando dei prodotti tech a un prezzo davvero ridotto, vi consigliamo di dare un’occhiata alle promozioni dell’Oppo Week,disponibili da Amazon solo per poco. Al momento, grazie alle numerose offerte, potrete acquistare moltissimi prodotti del brand in ribasso anche fino al 46%, da smartphone e auricolari fino a cover e smart band.

Le proposte che aderiscono alla Oppo Week sono varie e adatte a differenti budget! Se siete alla ricerca di un paio di auricolari dall’ottimo rapporto qualità/prezzo potrete puntare sul modello Enco Air2 True Wireless a soli 56,99€ invece di 69,99€. In alternativa, se volete acquistare una smart band di buona qualità a un costo molto scontato, avrete la possibilità di portare a casa l’Oppo Band Style a 34,99€ invece di 69,90€. Per questo, vista la varietà di sconti così validi, vi invitiamo a cogliere al volo l’occasione.

Tra gli articoli più convenienti e con il miglior rapporto qualità/prezzo, c’è indubbiamente l’Oppo A54s con 128GB di memoria, disponibile al costo di 179,99€ invece di 229,99€. Questo smartphone dal design curvo, resistente e raffinato è dotato di un sistema a tripla fotocamera ultrasottile con lente principale da 50MP, una di profondità da 2MP e una macro da 2MP, per soddisfarvi in ogni situazione. La frontale, invece, è da 8MP ed è pensata per riuscire a catturare angoli ancora più ampi che si traducono in viste migliori e selfie di altissima qualità.

Il display HD+ da 6.52”, invece, non solo vi garantisce di vedere foto e video sempre nitidi e vibranti ma si prende anche cura della vostra vista, evitando di affaticare gli occhi grazie alla funzione Eye-care. Da non sottovalutare anche l’ottima batteria da 5000 mAh, pensata per durare a lungo nella giornata e ricaricarsi facilmente nell’arco di un paio d’ore. L’Oppo A54s, inoltre, è provvisto di moltissime modalità aggiuntive che possono agevolarvi nella realizzazione di contenuti, a partire dall’AI Beautification che valorizza la vostra bellezza naturale, in pochi secondi.

Non solo l’algoritmo di questa feature va a migliorare naturalmente la carnagione della vostre pelle, nascondendo le imperfezioni, ma si adatta anche alle diverse forme del viso presenti nell’immagine, valorizzandole ancora di più. In alternativa, se siete amanti di foto dai colori particolarmente intensi, potrete sfruttare l’ottima modalità Dazzling! Quest’ultima pensa a migliorare le tinte dell’immagine, rendendole molto più vivide e brillanti.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

