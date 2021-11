Oral-B Genius X: lo spazzolino top di gamma in sconto di 100€! Approfittane!

Come saprete, con la conclusione della giornata di ieri, e del relativo Cyber Monday, abbiamo definitivamente archiviato quelle che sono le offerte del Black Friday, i cui sconti hanno animato buona parte del mese di novembre. A tal proposito, verrebbe da pensare che gli shop online siano ormai praticamente svuotati di offerte, eppure possiamo garantirvi che, a patto di avere la pazienza di scavare a fondo, portali come Amazon sono ancora in grado di proporvi un bel po’ di sconti, di per sé ancora ottimi per chi è alla ricerca dei primi (o degli ultimi) Regali di Natale 2021.

Un esempio sono le ottime offerte che Amazon sta riservando agli spazzolini elettrici Oral-B ed i cui sconti, nonostante tutto, riescono ad essere parimenti intriganti di quelli proposti nel corso del recente periodo di offerte!

A tal proposito, vi segnaliamo, ad esempio, l’eccellente spazzolino Oral-B Genius X, uno dei top di gamma dell’azienda, dotato persino di una intelligenza artificiale utile al monitoraggio e l’analisi delle vostre sessioni di pulizia dei denti, ed oggi venduto con uno sconto del 50%!

Il prezzo? Parliamo di 99,99€, contro i 199,99€ del prezzo originale! Un vero e proprio affare, specie considerando la qualità indiscutibile di questo prodotto che, per altro, arriverà a casa vostra anche dotato di una comoda ed utile custodia da viaggio!

Per il resto, parliamo di uno spazzolino con ben 6 modalità di spazzolamento, che vanno dalla pulizia quotidiana a quella specifica per la protezione delle gengive, e dotato di un sistema di controllo della pressione di spazzolamento, che vi proteggerà dal sanguinamento gengivale o da eventuali abrasioni.

Insomma, Oral-B Genius X è uno spazzolino elettrico di tutto rispetto che, venduto a 99,99€, rappresenta certamente un affare da non sottovalutare in questo post-Black Friday di Amazon. Ovviamente, come detto in apertura, esso è comunque solo uno degli spazzolini in sconto in queste ore su Amazon e, per questo, vi suggeriamo di consultare anche l’intera selezione di spazzolini in sconto, raggiungibile tramite l’apposita pagina dedicata.

