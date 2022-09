Se siete alla ricerca di uno spazzolino elettrico eccellente, che vi aiuti a tenere in perfetta salute i vostri denti, pur risparmiando qualche soldo, ma senza per forza dover attendere le offerte del Black Friday 2022, allora dovete assolutamente dare un’occhiata a questa proposta di Amazon che, come da titolo, vi permetterà di risparmiare un bel po’ di denaro, su di un prodotto eccezionale!

Il grande protagonista è infatti lo splendido spazzolino elettrico Oral-B iO 9S, ovvero quello che, allo stato attuale, è forse il migliori dispositivo di questa categoria presente sul mercato, generalmente venduto al prezzo di ben 299,99€! L’affare di oggi, tuttavia, vi permetterà di risparmiare la bellezza di 120 euro, potendo così acquistare lo spazzolino a soli 179,99€!

Caratterizzato da un design unico rispetto ai restanti prodotti del brand, Oral-B iO 9S è uno spazzolino elettrico performante e tecnologico, animato da un’efficiente IA, il cui scopo è quello di monitorare e analizzare costantemente lo spazzolamento dei denti, valutando parametri come durata, intensità o pressione applicata, così che possiate migliorare, giorno dopo giorno, la vostra pulizia dentale.

A stupire è anche il suo bellissimo display a colori presente sul manico che, arricchito da alcune sfiziose animazioni, vi segnalerà le informazioni relative al lavaggio dei denti, oltre a proporvi anche alcune comode informazioni, come la carica residua della batteria o le condizioni della testina.

Come se non bastasse, parliamo di uno spazzolino che gode di ben 7 diverse modalità di pulizia, con cui è possibile prendersi cura dei propri denti anche con estrema delicatezza, per andare incontro a specifiche esigenze, anche cliniche, come la sensibilità dentale o quella gengivale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, invitandovi ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, prima che il prodotti torni al suo prezzo originale o, peggio, si esaurisca del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!