Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile a prezzo scontato quello che, senza alcun dubbio, è uno dei migliori spazzolini elettrici attualmente presenti sul mercato, se non proprio il migliore in assoluto! E badate, perché parliamo di uno sconto di ben 100€, che non sono affatto pochi su di un prodotto del genere!

Sul portale, infatti, è in sconto a soli 199,99€ l’ottimo spazzolino elettrico e smart Oral-B iO Series 9. Un prodotto davvero eccezionale che, alle origini, costerebbe la bellezza di 299,99€, e che dunque è oggi in sconto del 33%

Attuale top di gamma della casa, Oral-B iO Series 9 è uno spazzolino elettrico davvero eccezionale, e capace di coniugare quella che è la tipica esperienza d’uso di uno spazzolino elettrico, ad alcune caratteristiche smart, che rendono la pulizia dei tempi più semplice e, soprattutto, monitorabile tramite app.

Efficiente ma delicato sui denti, Oral-B iO Series 9 garantisce, anzitutto, una pulizia ottimale dei denti, grazie alle sue 7 modalità di pulizia che, operando grazie ad una delicata testina rotonda, ripuliscono a fondo i denti con un lavoro combinato di rotazione della testina e micro pulsazioni, riuscendo così a rimuovere tartaro e sporcizia, e permettendo al vostro sorriso di tornare al suo naturale colore bianco, previo – ovviamente – un utilizzo costante e quotidiano.

A ciò, come anticipato, si uniscono poi le funzioni smart, qui gestite e monitorate da una IA presente direttamente all’interno dello spazzolino che, comunicando con l’apposita app Oral-B, non solo vi offrirà informazioni sulla vostra pulizia quotidiana, ma vi offrirà guide e consigli per migliore la vostra salute gengivale e dentale.

Come se non bastasse, Oral-B iO Series 9 integra sul suo manico anche un bellissimo display a colori che, col supporto di alcune animazioni, vi segnalerà le informazioni importanti come la modalità di spazzolamento, oltre che promemoria per la sostituzione della testina ed altro ancora.

Dotato di un sistema di ricarica rapida (e magnetico) che rende lo spazzolino pienamente operativo in appena 3 ore, Oral-B iO Series 9 arriverà a casa vostra con, inclusa nella confezione, anche una pratica custodia da viaggio il che, ovviamente, non fa che rendere il prezzo proposto da Amazon ancora più allettante e, per questo, più che degno della vostra attenzione, quanto meno prima prodotto torni al suo valore originale.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!