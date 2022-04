Se stavate pensando di prestare maggiore attenzione alla vostra igiene dentale, o più semplicemente volete finalmente provare uno spazzolino da denti elettrico, l’offerta che Amazon propone oggi sull’ottimo Oral-B Pro 1 750 è di quelle da non lasciarsi scappare, perché offre uno sconto del 50% sul suo prezzo originale di listino!

Parliamo di un prodotto estremamente pratico e potente, che con l’uso quotidiano garantisce una pulizia impeccabile in ogni situazione, preservando al tempo stesso la salute di denti e gengive. Il tutto a un prezzo davvero conveniente, grazie a questa promozione che vi permetterà di acquistarlo a soli 24,99€ anziché a 49,90€, con un risparmio di quasi 25€. Si tratta del prezzo migliore attualmente disponibile sul mercato!

Oral-B è un brand da sempre molto apprezzato nel campo dell’igiene orale, offrendo prodotti ad uso domestico in grado di garantire una pulizia dentale di livello professionale, e tra questi il modello Pro 1 750 rappresenta una scelta che unisce efficacemente qualità e convenienza. Il potente motore elettrico consente alla testina tonda di muoversi con 8800 oscillazioni e 20000 pulsazioni al minuto, sfruttando una tecnologia di movimento 3D che permette di raggiungere ogni angolo del dente e rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto allo spazzolino tradizionale. Quando vorrete utilizzare una nuova testina, non avrete problemi a trovare ricambi, perché questo spazzolino è compatibile con quasi tutte le testine Oral-B in commercio, eccetto iO e Pulsonic.

Oral-B Pro 1 750 è inoltre dotato di sistemi che garantiscono l’uso corretto e il massimo della sicurezza per denti e gengive, come ad esempio sensore di pressione che avvisa se stiamo esercitando una forza eccessiva o il timer integrato che ci ricorda di spazzolare per almeno 2 minuti, avvisandoci ogni 30 secondi per passare a un’altra area della bocca. Grazie alla sua custodia da viaggio e alla sua potente batteria, questo spazzolino elettrico è ottimo anche per chi è sempre in movimento, offrendo ben 10 giorni di autonomia con una sola carica.

Nel complesso Oral-B Pro 1 750 è un prodotto completo, efficiente e facile da usare, utilissimo per tutti coloro che voglio occuparsi correttamente della propria igiene dentale in casa e anche in viaggio. Se siete interessati all’acquisto di questo spazzolino elettrico di livello professionale, vi ricordiamo che grazie alla promozione Amazon di oggi potrete acquistarlo al prezzo migliore attualmente sul mercato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!