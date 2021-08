Oral-B: sconti fino al 50% sui migliori spazzolini elettrici su eBay

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere, torniamo su eBay per illustrarvi la sua nuova iniziativa, chiamata “Oral-B per una pulizia WOW“. Infatti, gli interessati hanno la possibilità di acquistare i migliori spazzolini elettrici del noto brand, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 54%.

Le opportunità di risparmio sono molteplici, tuttavia una delle migliori offerte attualmente disponibile sul portale è quella dedicata allo spazzolino elettrico Oral-B Genius X 20000N, uno dei migliori attualmente in circolazione per funzionalità hardware e software. Questo prodotto è solitamente proposto al prezzo consigliato di 309,98€, ma è disponibile attualmente a “soli” 139,99€, a seguito di uno sconto del 54%!

Questo spazzolino, grazie alla sua particolare testina rotonda, è in grado di raggiungere un livello di pulizia ottimale e rimuove fino a dieci volte di placca in più rispetto a tantissimi altri prodotti di questo segmento di mercato, cercando al tempo stesso di non rovinare la salute delle gengive. Tra le sue funzionalità troviamo anche un’intelligenza artificiale che, durante lo spazzolamento dei denti, rileva il proprio modus operandi e consiglia come migliorarlo, così da poter ottenere una pulizia sempre più efficace.

Il Genius X è anche dotato di un timer incorporato, in modo tale da consentire ai suoi possessori di spazzolare i denti per due minuti, come raccomandato dai dentisti. Inoltre, presenta una batteria al litio che garantisce un’autonomia fino a due settimane con una sola ricarica completa. E poi, all’interno della confezione di vendita, oltre allo spazzolino, sono presenti anche una confezione di dentifricio in omaggio e una custodia da viaggio con USB.

Insomma, un prodotto eccezionale per le sue specifiche tecniche e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, rappresenta un ottimo affare da non lasciarsi sfuggire. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione, vi consigliamo di visitare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate trovare l’occasione giusta per voi.

