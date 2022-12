Siamo ormai nel pieno di dicembre e, se ancora non l’avete fatto, è decisamente giunto il momento di pensare ai doni da mettere sotto l’albero. Fortunatamente, store come Amazon stanno proponendo moltissime idee regalo a prezzi scontati, permettendoci così di risparmiare sugli acquisti natalizi; se nella vostra personale lista da Babbo Natale è presente uno spazzolino elettrico, oggi è disponibile un’offerta davvero imperdibile a meno di 50,00€!

Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 è infatti disponibile a soli 49,99€ invece di 134,90€; si tratta di un ribasso del 63%, che vi farà risparmiare ben 85,00€! Inoltre, la consegna è garantita prima di Natale se siete clienti Amazon Prime, quindi potrete essere sicuri di riceverlo in tempo per il 25 dicembre!

Oral-B è il brand leader tra i produttori di spazzolini elettrici, e lo Smart 4 4500 rappresenta in pieno l’eccellenza dell’azienda: riesce a rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale grazie all’innovativa testina rotonda, che offre una pulizia professionale, rimanendo al contempo delicata per non irritare le zone più sensibili.

Lo spazzolino agisce anche sulle macchie superficiali, sbiancando i denti delicatamente sin dal primo utilizzo per un sorriso più luminoso e splendente. Inoltre, il sensore di pressione avvisa in caso di spazzolamento troppo eccessivo, consentendo così di ottenere una pulizia sempre perfetta e senza il rischio di irritare le gengive.

La batteria dello Smart 4 4500 dura oltre due settimane con una carica intera, mentre la custodia da viaggio consente di portare lo spazzolino comodamente con sé ovunque si vada. Infine, è possibile collegarlo con l’app dedicata di Oral-B, dove è possibile trovare guide e suggerimenti per migliorare le abitudini di spazzolamento e la salute dei denti.

Insomma, lo spazzolino elettrico Smart 4 4500 di Oral-B renderà felice chiunque, consentendogli di dare una svolta alla propria routine di igiene orale e ottenere una pulizia professionale a ogni utilizzo.

