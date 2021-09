Oral-B Week: tornano le offerte Amazon sugli spazzolini elettrici!

Amazon quest’oggi ha promosso un gran numero di offerte davvero allettanti, che vi permetteranno di risparmiare decine e decine di euro sull’acquisto dei migliori prodotti hi-tech. Le novità non sono finite, infatti in questo articolo vi segnaliamo una nuova ed interessante iniziativa dal portale statunitense, denominata Oral-B Week, che include spazzolini elettrici e altri articoli per la cura della persona con sconti fino al 50%!

La lista dei prodotti attualmente in offerta non è particolarmente lunga ma, tra queste, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto dello spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 2500 Design Edition! Un prodotto venduto originariamente a 79,99€, che potrete acquistare a “soli” 39,99€, grazie ad uno sconto del 50% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 40,00€.

Stiamo parlando di uno spazzolino dalle buone specifiche tecniche, perché è in grado di migliorare la salute delle gengive. Inoltre, essendo un concentrato di tecnologia, integra dei sensori che avvisano – attraverso un segnale acustico – quando lo spazzolamento diventa troppo forte. Inoltre, sbianca delicatamente i denti sin dal primo giorno.

Per quanto concerne le sue funzionalità, questo spazzolino vanta un timer integrato che si attiva dopo due minuti di spazzolamento, come raccomandato dal produttore e dai dentisti. Dispone anche due modalità, vale a dire “pulizia quotidiana” e “protezione gengive”. All’interno della confezione ci sono, oltre al prodotto in questione, un manico per spazzolino elettrico con caricatore, una testina di ricambio e una custodia da viaggio.

Insomma, si tratta di un’occasione da cogliere al volo, considerando le caratteristiche di questo spazzolino e il suo nuovo prezzo di vendita. Ciò detto, visto il numero di prodotti attualmente in promozione, vi suggeriamo di consultare la pagina dell’iniziativa, al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte di Amazon e scegliere quella più convenevole a voi.

Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

