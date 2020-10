Ordina il nuovo Surface Laptop Go e ricevi fino a 500€ restituendo un dispositivo funzionante!

Sullo store di Microsoft, oltre a poter prenotare le console di prossima generazione, è iniziata una nuova promozione che vi permetterà di ricevere fino a 500€ restituendo un dispositivo funzionante a fronte dell’ordine di un nuovo Surface Laptop Go. Per aderire a questa iniziativa dovrete semplicemente preordinare l’ultimo arrivato della famiglia Surface entro il 31 ottobre ed inviare il modulo di richiesta preso questo indirizzo. A questo punto non dovrete far altro che imballare e spedire il vecchio dispositivo, ed entro 14 giorni dalla convalida della richiesta, il rimborso verrà accreditato direttamente sul conto corrente, con l’importo che varierà in base al tipo di macchina inviata.

Con questa offerta potrete acquistare Surface Laptop Go, un portatile compatto ed ultraleggero dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che sarà disponibile alla vendita il 12 novembre 2020 a 649,00€. Anche per questo notebook, come molti altri sullo store, è possibile acquistare il Pacchetto Surface Laptop Go che oltre al computer aggiunge anche un abbonamento a Microsoft 365 di 15 mesi a prezzo ridotto e degli sconti del 20% sugli accessori e del 50% per le borse e custodie.

Il Surface Laptop Go con i suoi 1,1 kg di peso, monta uno schermo touchscreen interattivo PixelSense da 12,4 pollici che, nonostante le sue dimensioni, si presenta adatto per lettura e scrittura grazie alla risoluzione di 1536 x 1024, che lo rende più alto rispetto ad altri notebook presenti sul mercato. Al suo interno si può trovare un processore Intel Core i5 di decima generazione, una scheda grafica Intel UHD, ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, che rendono il Surface Laptop Go perfetto tanto per lo studio quanto per il lavoro.

confortevole e l’ampiezza del trackpad rende comunque i movimenti più precisi. L’accesso è immediato tramite il pulsante di alimentazione con lettore di impronta digitale, che aumenta anche di gran lunga la sicurezza dei dati contenuti, senza dover più utilizzare password complicate. Grazie alla batteria di lunga durata, il 13 ore di autonomia, diventando un’ottima opzione per coloro che cercano un computer da trasportare in giro. A dispetto delle dimensioni, la tastiera del Surface Laptop Go risulta comoda ee l’del trackpad rende comunque i movimenti più precisi. L’accesso è immediato tramite il pulsante di alimentazione con, che aumenta anche di gran lunga la sicurezza dei dati contenuti, senza dover più utilizzare password complicate. Grazie alladi lunga durata, il Surface Laptop Go è in grado di assicurare fino a, diventando un’ottima opzione per coloro che cercano un computer da trasportare in giro.

Questa promozione realizzata da Microsoft per lanciare il nuovo Surface Laptop Go si rivela l’occasione perfetta per chi ha intenzione di acquistare un nuovo computer portatile, e per questo vi invitiamo a visitare la pagina della promozione così da poterla consultare in tutti i suoi dettagli. Prima di lasciarvi correre ad imballare il vostro vecchio PC e mandarlo a Microsoft, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

