Ori and the Blind Forest Definitive Edition a soli 6,95€ su Instant Gaming!

Tra i titoli più interessanti e magici di questo 2020 possiamo sicuramente annoverare anche Ori and the Will of the Wisps, opera che abbiamo ampiamente lodato nella nostra recensione grazie ad uno stile grafico magistrale ed un gameplay decisamente riuscito. Prima di Will of the Wisps anche il precedente episodio della saga si era rivelato un titolo validissimo, in grado di regalare veramente tanto agli appassionati del genere. Se non lo avete quindi ancora fatto è decisamente l’ora di recuperare Ori and the Blind Forest Definitive Edition, visto che il titolo di Moon Studios è attualmente in offerta a soli 6,85 euro con ben il 65% di sconto rispetto al prezzo di listino su Instant Gaming. Fate però in fretta: l’offerta è valida solo per oggi!

Ad essere disponibile con un tale sconto è la versione Steam del titolo, ma per tutti coloro che possiedono un Xbox One e non possono quindi usufruire del forte sconto Ori and the Blind Forest Definitive Edition è fortunatamente anche in questo caso presente ad un ottimo prezzo, sebbene qualche euro più alto della versione PC dell’opera.

Come dicevamo in apertura di notizia Ori and the Blind Forest Definitive Edition è in offerta a 6,95 euro solamente per oggi: nel caso in cui siate decisamente interessati a farlo vostro il nostro consiglio è quindi quello, ovviamente, di fare in fretta. Potete trovare il titolo di Moon Studios e Xbox Game Studios comodamente nel link qui sotto:

