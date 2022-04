Mantenersi in forma con il giusto stile? Se siete alla ricerca di un orologio da fitness in grado di raccogliere i dati durante le vostre attività quotidiane ma che sappia stupirvi con un design originale, allora l’orologio fitness Amazfit Neo è quello che fa per voi!

Ed il bello è che difficilmente troverete un prodotto anche solo vagamente simile, visto che Amazfit Neo si rifà apertamente ad uno stile anni ’80 che, oggi come oggi, si può rintracciare solo nei modelli vintage a marchio Casio. Il prezzo proposto? appena 23,90€, con uno sconto pari al 20% rispetto agli originali 29,90€!

Foto generiche

Bellissimo e stiloso, Amazfit Neo non è solo un accessorio accattivante e di tendenza, ma è anche un alleato utile a supportarvi durante qualsiasi tipologia di allenamento: con il suo display digitale Always-On da 1,2 “ e quattro pulsanti fisici, Amazfit Neo si propone come un dispositivo versatile ed efficiente che, complici i suoi sensori sempre a contatto con il polso, vi permetterà un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ultra efficiente dal punto di vista energetico, vi consentirà di vedere chiaramente lo schermo sotto una luce intensa e tramite la funzione Lift-to-wake5 lo schermo si attiverà rapidamente e in modo naturale durante la lettura dell’ora.

Impermeabile e super versatile è persino in grado di resistere all’acqua fino a 50 metri di profondità. Resistente, e realizzato con materiali costruttivi di pregevole fattura, Amazfit Neo si propone persino con una batteria super ottimizzata, in grado di durare fino ad un massimo 4 settimane con una sola carica, anche quando costantemente utilizzato per l’allenamento.

Insomma, parliamo di un orologio multifunzionale in grado di affiancarvi in ogni attività fisica, rimanendo un accessorio dal gusto retrò da abbinare anche in momenti più formali. Per questo vi invitiamo a visitare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta , così da completare l’acquisto!