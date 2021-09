Ottieni 100€ di buono sconto se acquisti un PC o un notebook su AK Informatica

In occasione del Back to School, anche AK Informatica ha deciso di farsi sentire, dandovi la possibilità di ricevere un buono sconto fino a 100€ qualora acquistiate un PC Desktop o un notebook targato AK Rig che, come saprete, sono le soluzioni più prestanti disponibili sul noto e-commerce esperto e leader in Italia nella vendita di componenti hardware. Sebbene tali soluzioni potrebbero essere sovradimensionate per uno studente, la promozione risulta interessante per coloro i quali preferiscono fare diverse sessioni di gioco dopo aver terminato gli studi o, semplicemente, per coloro che vogliono avere una macchina da gaming portatile da usare appositamente per giocare.

Prima di segnalarvi uno dei notebook o desktop più papabili, vale la pena spiegare come funziona il buono sconto. Innanzitutto, quest’ultimo si divide in 3 fasce di prezzo, ognuna delle quali vi garantirà uno sconto diverso. Si parte da una spesa minima di 999€ per ricevere 50€, passando per un minimo di 1.500€ per ricevere 75€ fino ad arrivare ad una spesa superiore a 2.000€ che vi permetterà di risparmiare 100€ sul vostro prossimo acquisto.

Ovviamente, il buono sconto vi arriverà tramite mail una volta che l’ordine sarà stato spedito e potrete sfruttarlo a partire dal 1 novembre per acquistare qualsiasi articolo presente sul catalogo di AK Informatica, in questo caso senza spesa minima. In altre parole, potrete acquistare un prodotto dell’importo pari al buono senza aggiungere 1€ oppure scegliere un componente più costoso dal quale sarà poi scalato il valore del buono.

Come detto, la promozione tiene conto solamente delle soluzioni targate AK Rig e tra queste noi segnaliamo di puntare sul notebook AK Rig Taurus, dato che è quello che vi permetterà di giocare agli ultimi titoli alla massima risoluzione senza difficoltà. Il prezzo non è esagerato se consideriamo che si tratta di una macchina da gaming personalizzata da AK, anche perché all’interno sono presenti componenti come il processore Intel Core i7-9750H, 16GB di RAM, una scheda video Nvidia RTX 2060 6G e ovviamente un velocissimo SSD da 500GB. Da citare poi che si tratta di un modello avente un pannello ad alta frequenza di aggiornamento, più del doppio rispetto ai classici 60Hz, il che vi permetterà di sfruttare appieno la potenza hardware.

Se volete puntare ancora oltre e avere un notebook che saprà garantire le massime prestazioni anche negli anni avvenire, potrebbe interessarvi l’AK Rig Gemini che, al posto della RTX 2060, vanta una RTX 2070 Super Max-Q 8G e un SSD da 1TB, all’interno cui potrete installare una dozzina dei giochi più pesanti senza preoccuparvi dello spazio libero.

A fronte quindi di una spesa sicuramente importante, AK Informatica vi permetterà di risparmiare sul vostro prossimo acquisto e dato che i prodotti compatibili con la promozione sono numerosi, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata, oltre a prendere visione della nostra lista prodotti personalizzata in calce. Come sempre, prima di passare altrove, vi ricordiamo che per qualsiasi altra offerta ci sono i nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

